Lionel Baron setzt den Schlusspunkt – Woltwiesche holt ersten Punkt

Salzdahlum

Die Woltwiescher Fußballer lagen mit 1:3 hinten, spielten in der zweiten Halbzeit auch noch gegen den Wind, durften den Platz aber doch mit einem Lächeln verlassen. In der Bezirksliga-Abstiegsrunde gab das Team von Trainer Frank Langemann nicht auf und glich in letzter Minute zum 3:3 aus. Nach dem ersten Punktgewinn im fünften Spiel zeigte sich der Coach „total erleichtert“.

MTV Salzdahlum – Viktoria Woltwiesche 3:3 (1:1). Für die Gäste hatte es gar nicht gut begonnen. Einen Ball, der durch den Wind beinahe in der Luft stehen geblieben ist, hat das Team falsch eingeschätzt und kassierte nach fünf Minuten das 0:1. Mit einem Lupfer über den Keeper hinweg egalisierte Marcel Mach den Spielstand aber noch vor der Pause.

„Danach haben wir das Spiel gemacht“, berichtet Viktoria-Coach Frank Langemann. „Wir haben die am Sechzehner richtig eingeschnürt.“ Die Tore machte trotzdem der Gastgeber. Zweimal habe Salzdahlum den Ball lang auf die Außen geschlagen, ihn in die Mitte gelegt und kam zum Torerfolg. „Da habe ich schon gedacht, dass der Fußballgott wieder nicht auf unserer Seite ist“, sagt Langemann.

Zumal sein Team noch einen Pfostentreffer und eine vergebene Hundertprozentige hatte. Doch zum Ende der Partie war es erneut Marcel Mach der verkürzte, ehe Lionel Baron den Ball durchgesteckt bekam und in der 92. Minute zum 3:3 einschoss.“ Das war auch verdient. Die Jungs haben viel gearbeitet“, lobt Langemann.

Tore: 1:0 Thore Oehlmann(5.), 1:1 Marcel Mach (30.), 2:1 Tobias Prill (53.), 3:1 Niklas Wittchen (62.), 3:2 Marcel Mach (80.), 3:3 Lionel Baron (90.+2).

Woltwiesche: Klein – O. Langemann (67. Solf), Stark, Meyer (59. Tracz), Mach, B. Langemann, Baron, De. Peschelt, Du. Peschelt, Plewka (79. O. Bruns), Lübke.