Lengede macht gegen Lamme schon nach einer halben Stunde alles klar

Gleich in der ersten halben Stunde machte Fußball-Landesligist SV Lengede beim Spiel in Lamme alles klar. Das Team führte durch Tore von Justin Folchmann, Yannick Könnecker und Radu Grosu mit 3:0 und konnte sich erlauben, in der zweiten Halbzeit einen Gang zurückzuschalten.