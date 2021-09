Künne, Younis und Könnecker treffen doppelt

SalzGitter Bad

Der SV Lengede bleibt den drei führenden Teams in der Fußball-Landesliga auf den Fersen. Beim SC Gitter siegte das Team klar.

SC Gitter – SV Lengede 1:6 (1:2). Es war eine klare Angelegenheit für die Elf von Trainer Dennis Kleinschmidt, die nach dem Auswärtssieg gleich drei Doppelpacker feiern konnten. „Der Sieg war hochverdient und darüber freue ich mich. Es war aber nicht alles perfekt“, resümiert der Lengeder Coach.

Alexander Künne (19.) und Raschid Younis (20.) sorgten mit einem Doppelschlag im ersten Durchgang für die zunächst souveräne Führung des Landesligisten. „Das erste Tor war überragend herausgespielt. Da freut man sich, wenn eine Taktik mal aufgeht“, lobt Kleinschmidt. Nach einer Verlagerung flankte Felix Karger den Ball butterweich auf den Kopf von Künne, der dann freistehend aus kurzer Distanz vollendete.

„Danach hatten wir noch zwei gute Möglichkeiten, konnten aber leider nicht mehr erhöhen“, sagt Kleinschmidt. Ganz zufrieden war der Coach nach der Führung nicht. „Wir haben die Gier, diese Galligkeit, verloren nach dem 2:0 gegen einen ersatzgeschwächten Gegner. Das müssen wir besser ausspielen“, kritisiert er. Die Konsequenz: Kurz vor dem Pausenpfiff kamen die Gastgeber noch einmal heran. Klaas Gatermann fälschte einen Schuss von Gitters Maik Neugebauer leicht ab – und der Ball flog ins Tor der Lengeder.

In der zweiten Hälfte lief es dann wieder deutlich besser für die Gäste. Yannick Könnecker stellte mit seinem Doppelpack auf 4:1 aus Sicht der Lengeder (48., 59.). Younis (62.) und Künne (88.) konnten ebenfalls noch ihre zweiten Treffer erzielen.

„Wir hatten das Glück, dass wir früh das 3:1 erzielt haben. Das hat Sicherheit gegeben. Danach haben wir es auch wesentlich besser gespielt als in der ersten Halbzeit“, freut sich Kleinschmidt, der trotz des hohen Sieges nicht ganz glücklich ist. „Ich spiele am liebsten zu Null. Das hätten wir diesmal auch schaffen können, bekommen aber so ein blödes Gegentor. Da müssen wir cleverer sein“, meint er. Ein Lob sprach der Coach dennoch aus. Neben den drei Doppelpackern habe Nick Henke seine Sache im zentralen Mittelfeld „sehr gut gemacht“.

Tore: 0:1 Künne (19.), 0:2 Younis (20.), 1:2 Neugebauer (45.+2), 1:3, 1:4 Könnecker (48., 59.), 1:5 Younis (62.), 1:6 Künne (88.).

Lengede: Gürtler – Karger, Jatta (69. Netzer), Gatermann, Lemke – Henke, Führmann (69. Hoffmann), Hussein, Könnecker (69. Wendt) – Künne, Younis.

Von Nico Schwieger