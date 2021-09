Kreisverband sucht weitere Teams für die E-Football-Ligen

Kreis Peine

Für den angestrebten Winter-Spielbetrieb im E-Football fehlen dem NFV-Kreis Peine noch einige Mannschaften. „Bisher haben sich 18 Teams angemeldet“, verkündet Detlef Fließ. Damit fehlen dem Organisator bis zur gewünschten Teilnehmerzahl noch zwölf weitere Mannschaften. Ursprünglich sollten drei Ligen mit 10er-Feld aufgesetzt werden. „Sollten es keine 30 Teams werden, starten wir mit denen, die sich angemeldet haben“, versichert Detlef Fließ.

Zusätzlich zum Ligabetrieb soll im Winter wieder ein Kreispokal im E-Football ausgespielt werden, dessen erste drei Teams wie gewohnt an der Landesmeisterschaft des Niedersächsischen Fußball-Verbandes teilnehmen dürfen. „Wenn es die Corona-Lage zulässt, soll der Kreispokal wieder als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden“, erklärt Detlef Fließ. Der NFV-Kreis Peine habe dafür Samstag, 4. Dezember, vorgesehen.

Dann sollen maximal 32 Mannschaften aus den Peiner Vereinen an den Start gehen. „Sollte eine Präsenzveranstaltung nicht möglich sein, werden wir den E-Football-Kreispokal wieder online durchführen“, erklärt Detlef Fließ. Das hatte auch schon im Vorjahr ohne Probleme funktioniert. Anmeldungen müssen über den Verein erfolgen und werden per Mail an detlef.fliess@nfv.evpost.de entgegengenommen.

Bisher für den Ligabetrieb gemeldete Vereine: TSV Denstorf (3 Teams), TSV Meerdorf, TB Bortfeld, Fortuna Oberg, Marathon Peine (alle 2 Teams), TSV Eixe, TSV Dungelbeck, Pfeil Broistedt, SSV Plockhorst, SSV Stederdorf, SG Adenstedt, Herta Equord (alle 1 Team).

Von Lukas Everling