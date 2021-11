Kopfballmonster Marvin Janke: „Da habe ich schon viel Erfahrung“

Vöhrum

Mit 5:3 bezwangen die Fußballer von Arminia Vöhrum am vergangenen Sonntag den SC Rot-Weiß Volkmarode und sicherten sich die ersten Punkte in der Bezirksliga-Meisterrunde. „Wir wollten unbedingt ein anderes Gesicht zeigen, als beim 0:5 gegen Lehndorf“, sagt Stürmer Marvin Janke, der gegen die Braunschweiger nach langer Zeit mal wieder als Doppeltorschütze in Erscheinung getreten war – die Vorrunde in der Staffel mit den anderen Peiner Teams hatte er wegen einer Verletzung größtenteils verpasst. Nun ist der gebürtige Vöhrumer wieder zurück und will mit der Arminia am Sonntag (14 Uhr) den starken FC Heeseberg ärgern.

Nur zwei Einwechslungen und zwei Einsätze über 90 Minuten hatte der 23-Jährige in der Bezirksliga-Vorrunde absolviert. „Ich hatte mir in einem Vorbereitungsspiel den Oberschenkel gezerrt“, sagt Marvin Janke und fügt hinzu: „Das war sicherlich auch noch durch meine Fehlhaltung vom Knie bedingt.“ Denn gleich in seinem ersten Herrenjahr hatte sich der Vöhrumer einen Kreuzbandriss zugezogen, der ihn heute noch ein Stück weit beeinträchtigt.

Damals spielte er nach Jugendstationen bei Hannover 96, dem VfB Peine, Eintracht Braunschweig und den Freien Turnern für den MTV Eintracht Celle in der Oberliga. „Die haben einen Stürmer gebraucht – und es hat nach dem erste Probetraining dort gleich gepasst“, erinnert sich Marvin Janke, der in 28 Spielen sieben Treffer erzielte. Doch durch die Verletzung wollte der 23-Jährige etwas zurückstecken und kehrte in seine Heimat zurück.

Denn in frühester Kindheit hatte Janke schon bei der Arminia mit dem Kicken begonnen. „Ich komme aus Vöhrum, wohne und arbeite hier. Ich bin glücklich, weil ich mir hier mein Leben aufgebaut habe“, sagt der gelernte Großhandelskaufmann. Da passte es gut, dass Arminia-Trainer Nils Könnecker „versucht, die Jungs aus dem Dorf ins Team zu holen“.

Gegen Volkmarode hatte der 1,91 Meter große Stürmer den ersten Treffer mit dem Kopf erzielt, beim zweiten umkurvte er den Keeper und schob ein. „Ich glaube, in Celle habe ich auch die meisten Treffer mit dem Kopf gemacht, damals in er Jugend auch schon“, sagt Marvin Janke. Mit einem Lachen fügt er hinzu: „Ich bin zwar erst 23 Jahre alt, aber da habe ich schon viel Erfahrung. Fällt mir ein Ball auf den Kopf, dann mache ich den oft auch rein.“

Durch Jankes Rückkehr in den Kader sind die Vöhrumer in der Sturmspitze gut aufgestellt. Martin Ritter knipst schon lange für die Arminia, der junge Marko Milicevic machte in der Vorrunde auf sich aufmerksam. Niklas Schmerse ist aktuell noch verletzt. „Nils kriegt es ganz gut hin, dass alle auf ihre Einsatzzeiten kommen“, sagt Marvin Janke, der in Martin Ritter einen ähnlichen Spielertypen wie sich selber sieht. An Marko Milicevic schätzt er dessen starken Offensivdrang. „Und er sieht immer den freien Mitspieler.“

Nach einer Niederlage und einem Sieg treffen die Vöhrumer nun auf den ungeschlagenen FC Heeseberg aus dem Landkreis Helmstedt. „Wenn wir uns gut vorbereiten und alles reinwerfen, können wir auch da gewinnen“, zeigt sich Marvin Janke optimistisch.

Von Lukas Everling