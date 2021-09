Könnecker und Burkutean treffen zum Sieg im Kampfspiel

Lengede

Viertes Spiel, dritter Sieg: Es läuft für den SV Lengede in der Fußball-Landesliga. Allerdings: Den Erfolg gegen Lamme musste sich das Team der Trainer Dennis Kleinschmidt und Kai Olzem hart erarbeiten.

SV Lengede – TSV Germania Lamme 2:0 (2:0). „Es war das erwartete Kampfspiel“, resümierte Kleinschmidt. In die Partie kamen die Lengeder recht gut. „Wir hatten einige Chancen, vor allem über Außen“, sagte Kleinschmidt. Marcel Burkutean, Felix Karger und Alexander Künne nutzten sie allerdings nicht.

Dafür traf Yannick Könnecker, der sich nach Verletzung für spielbereit erklärt hatte, in der 18. Minute zur Führung. Aus 20 Metern schoss er den Ball ins Netz. „Der Torwart sah dabei nicht ganz so gut aus“, sagte Kleinschmidt.

„Lamme lauerte auf Fehler, und die machten wir“, stellte der SVL-Coach fest. Zum Glück blieben sie ohne negative Folgen. So tauchte Michele Fassa vor Lengedes Keeper Patrick Makiela auf, aber der parierte sensationell“. Und als Grazian-Dennis Borucki in einen Ball sprintete, den Klaas Gatermann zu Lamin Yatta gespielt hatte, schob der Lammer die Kugel am Tor vorbei. Noch vor der Halbzeit sorgte Burkutean für die beruhigende 2:0-Führung, die der Schiri als Eigentor des Lammers Marc Scholz wertete.

In der Pause nahmen sich die Lengeder vor, zügig mit einem dritten Treffer den Sack zuzumachen. „Das haben wir aber nicht geschafft“, stellte Kleinschmidt fest. „Die Partie wurde noch mehr zum Kampfspiel, und in diesen Situationen merkt man, dass wir eine junge Mannschaft haben.“ Das Lamentieren statt der Konzentration aufs Spiel sei eines der Zeichen dafür.

Allerdings: „Wir haben wieder zu Null gespielt und die dritte Partie in Folge gewonnen“, lobte Kleinschmidt. „Auch solche Siege sind wichtig und wir müssen sie mitnehmen. Denn wir haben erst vier Spiele absolviert, und 28 werden noch kommen.“

SV Lengede: Makiela – Karger, Jatta, Gatermann, Lemke, Hussein, Burkutean, Beuster (90. Hoffmann) – Könnecker (52. Folchmann/ 70. Führmann)– Younis (90. Ibe), Künne (90. Wendt).

Tore: 1:0 Könnecker (18.), 2:0 Burkutean (33.)

Von Matthias Press