Hussein El-Bardan spielt mit Marathon gegen die einstigen Schützlinge

Peine

Eine herbe 1:5-Klatsche kassierten zuletzt die Erste-Kreisklasse-Fußballer von Marathon Peine im Kreispokal gegen Adler Handorf. Im kommenden Punktspiel gegen Essinghausen setzt Marathon-Trainer Hussein El-Bardan auf Wiedergutmachung.

TSV Marathon Peine – TSV Eintracht Essinghausen (Sonntag, 15 Uhr). „Die Handorfer konterten uns in der zweiten Halbzeit eiskalt aus und wir verteidigten schlecht“, erläutert Trainer Hussein El-Bardan die Hauptgründe der Pokal-Pleite. „Ich hoffe, uns wurde ein Denkzettel verpasst. Meine Spieler haben offenbar kapiert. Sie zeigten sich einsichtig, trainierten diese Woche gut.“ In die Partie am Sonntag gehe man mit der Devise „Sieg – alles andere zählt nicht.“ Damit das klappt, setzt der Marathon-Trainer darauf, dass die Seinen schon in der gegnerischen Hälfte Druck ausüben.

Der kommende Gegner ist El-Bardan bestens bekannt, denn die Hälfte der Spieler von Essinghausens Herren-Mannschaft hatte er vor einigen Jahren als Trainer der Essinghausener B-Jugend unter seinen Fittichen. Mit seinen damaligen Schützlingen gab es im Vorfeld der Begegnung in den sozialen Medien regen Austausch. „Wir verstehen uns immer noch gut. Die Jungs haben mir geschrieben, dass sie hochmotiviert sind, gegen mich zu gewinnen.“

Mit auf dem Platz stehen wird auch ein alter Freund von El Bardan. Und zwar David Lieckfeldt, der vor einigen Wochen vom VfB Peine zu Marathon wechselte. „Für uns ist David eine echte Verstärkung. Denn meine Mannschaft ist jung. Er hat dagegen viel Erfahrung, spielt vorn drin.“ Ebenfalls dabei ist zudem Torwart Dave Stets, der früher ebenfalls für den VfB auflief. All zu oft wird Stets für seine neue Mannschaft in den Punktspielen jedoch nicht zwischen den Pfosten stehen, da er fast jedes Wochenende als Schiedsrichter im Einsatz ist.

Essinghausens Trainer Bayram Kaymak weiß um die Favoritenrolle der Peiner. „Doch wir fahren da nicht hin, um etwas abzuschenken. Wir verstecken uns nicht.“ Das Leistungsvermögen des Gegner kann er allerdings nur schwer einschätzen. „Die Mannschaft ist für mich ein unbeschriebenes Blatt. Vom Hörensagen weiß ich, dass Marathon viele gute Einzelspieler haben soll, besser aufgestellt ist als wir.“

Bei Essinghausen fehlen wird Abwehrchef Adrian Berendt, dessen Muskelfaserriss noch nicht ausgeheilt ist.

Von Jürgen Hansen