Herzschlagmoment in Minute 96: Lengeder gewinnen knapp mit 3:2

Lengede

In der 96. Minute muss das Herz vieler Fans des SV Lengede wohl einen Schlag ausgesetzt haben. Die Gäste vom TSC Vahdet Braunschweig schlossen in diesem Spiel der Fußball-Landesliga ein letztes Mal ab, um doch noch den Ausgleich zu erzielen – der Ball klatschte an den Innenpfosten, sprang von dort aber zurück in das Feld. „Krank“, sagt Trainer Dennis Kleinschmidt, der eigentlich eine gute Leistung seiner Mannschaft gesehen hatte. Das Team ließ keine richtigen Torchancen zu, musste nach einer hektischen zweiten Hälfte aber doch noch zittern.

SV Lengede – TSC Vahdet Braunschweig 3:2 (2:0). Die Freude über die nächsten drei Punkte waren dem Lengeder Übungsleiter anzumerken. „Die Flugbahn des Balls sah so aus, als würde der reingehen“, beschreibt er die letzte Szene des Spiels. „Ich glaube sogar, dass unser Keeper Patrick Makiela noch mit den Fingerspitzen dran war.“ Auch wenn die Lengeder es in der zweiten Hälfte verpassten, nach einem Platzverweis gegen die Braunschweiger den Sack zuzumachen, wollte Kleinschmidt keine große Kritik äußern: „Wir waren dominant, haben eigentlich nichts zugelassen und gegen eine starke Mannschaft gewonnen. Jetzt freuen wir uns erstmal über den guten Saisonstart, aufgearbeitet wird am Dienstag.“

Vor der Pause hatten die Lengeder noch alles im Griff: Waren die Gäste am Ball, sorgten die Hausherren dafür, dass sie ihn zügig wieder abgaben. Und vor allem in der Anfangsphase spielten sie den Ball gut ins letzte Drittel. Beide Treffer besorgte Alexander Künne nach einem ganz ähnlichen Muster. Zunächst köpfte er eine Flanke von Christian Lemke gegen die Laufrichtung von Vahdets Keeper zur 1:0-Führung. Beim zweiten Treffer war es eine Hereingabe von Kilian Führmann, bei der Künne aber nocheinmal nachsetzen musste.

Auf der anderen Seite bekamen die Lengeder nur bei zwei Standardsituationen Probleme. „Da müssen wir vielleicht cleverer werden. Wir dürfen im Halbfeld keine Fouls begehen“, erklärt Lengedes Trainer. Zweimal passierte es, zweimal wurde es gefährlich. Patrick Makiela bewahrte sein Team mit einer Glanzparade vor dem zwischenzeitlichen Ausgleich.

Nach der Pause stellte der Schiedsrichter einen Braunschweiger mit Gelb-Rot vom Platz – und nur wenig später gelang dem TSC Vahdet mit einem direkten Freistoßtor der Anschlusstreffer. Zehn Minuten später stellte Ismet Hussein mit einem Distanzschuss den alten Abstand wieder her (69.), ehe die Lengeder mehrere Chancen nicht nutzten.

Hektisch wurde es dann mit dem nächsten Treffer der Gäste. Mit einem Sahneschuss aus 25 Metern brachten die Braunschweiger noch einmal Unruhe ins Spiel (90.+3), die im Pfostenschuss kurz vor Schluss mündete. Die Lengeder haben das geschafft, was sie sich vorgenommen hatten: Sie sind in der Spitzengruppe mittendrin. Außerdem verlor Eintracht Braunschweig II und der FSV Schöningen spielte nur Remis.

Tore: 1:0, 2:0 Alexander Künne (10., 41.), 2:1 Salih Ayaz (59.), 3:1 Ismet Hussein (69.), 3:2 Maik Dragon (90.+3). Besonders: Gelb-Rote Karte für Vahdet (55.).

SV Lengede: Makiela – Karger, Gatermann, Jatta, Lemke – Hussein – Younis, Führmann – Könnecker – Künne (86. Netzer), Ibe.

Von Lukas Everling