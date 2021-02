„Herbert, du übertreibst doch“: 85-Jähriger macht mehr als nötig

Vechelde

Dass er eigentlich nur vier Disziplinen für das Sportabzeichen absolvieren muss, das weiß Herbert Tübbesing aus Vechelde. Es hält den 85-Jährigen aber noch lange nicht davon ab, noch ein paar mehr zu machen – im Jahr 2020 waren es zwölf verschiedene. „Die Leute sagen schon immer: ’Herbert, du übertreibst doch.’ Aber das ist Quatsch“, berichtet Tübbesing lachend. Seit er vor 24 Jahren in Rente gegangen war, ist er „volle Pulle“ beim Sportabzeichen dabei und will so lange es geht weitermachen.

Egal ob Hochsprung oder Kugelstoßen, Walking oder Sprint, Radfahren oder seine Lieblingsdisziplin Schwimmen – Herbert Tübbesing ist auch im hohen Alter noch ein waschechtes Multitalent. Denn elfmal reichten seine Leistungen für das goldene Abzeichen, lediglich auf der 20-Kilometer-Radstrecke musste sich der Senior mit Silber zufrieden geben. „Die Zeit dafür ist aber auch ganz schön happig. Unter 60 Minuten“, erklärt Tübbesing, der eigentlich ein geübter Radfahrer ist.

Denn quasi täglich ist der 85-Jährige unterwegs. „Im Monat fahre ich so über den Daumen gepeilt 350 bis 400 Kilometer mit meinem Sportrad. Ein E-Bike habe ich mir erst letzten Monat gekauft“, berichtet er. Meistens fährt er einen Rundkurs durch die Ortschaften der Gemeinde Vechelde, und häufig begleitet ihn sein 23-jähriger Enkel Daniel, der im Gebäude nebenan wohnt. „Ich soll ihm dann oft bescheid sagen, wenn ich meine Runde drehe“, erzählt Tübbesing von seinem Enkel, der in der zweiten Mannschaft von Arminia Vechelde Fußball spielt.

Einmal pro Woche trifft sich Opa Tübbesing für gewöhnlich mit einer Gruppe des MTV Vechelde zu einem Waldlauf – danach ging es für ihn im Sommer meistens direkt zum Sportplatz, um weiter an seinen Leistungen für das Deutsche Sportabzeichen zu arbeiten. Ein wirkliches Aufraffen sei nicht nötig, erklärt der 85-Jährige: „Ich finde es verkehrt zu sagen: ’Jetzt bin ich alt und will meine Ruhe haben.’ Ich mache das mit viel Lust und Liebe. Es ist keine Quälerei. Ansonsten würde ich es nicht machen.“ Spaß macht ihm auch die Teilnahme am traditionellen Staffellauf der Gemeinde Vechelde. Für den MTV übernimmt er meist eine Strecke von etwa 2,5 Kilometern. „Da bin ich mit Abstand der älteste Teilnehmer“, erklärt Tübbesing.

Besonders wohl fühlt sich der Vechelder im Wasser. In 2020 absolvierte er für sein 23. Abzeichen sowohl den Sprint über 25 Meter, als auch die Mittelstrecke über 200 Meter. Für gewöhnlich zieht Herbert Tübbesing jeden Donnerstag seine Bahnen im Vechelder Hallenbad. „Das hatte allerdings schon wegen Corona geschlossen“, berichtet der Senior. „Für mich gehört das Schwimmen aber einfach dazu. Also habe ich mich im Naturfreibad in Bettmar gemeldet und es dort absolviert.“

Dass trotz seiner vielen Bemühungen am Ende des Jahres nur vier seiner Leistungen auf der Urkunde stehen, findet Herbert Tübbesing schade. „Da ist doch noch mehr Platz drauf“, scherzt er. Zumindest schreibt er sich seine erbrachten Leistungen in jedem Jahr selber auf und heftet sie in seine Mappe. „Ich versuche nach Möglichkeit von den Leistungen her dabeizubleiben. Wenn ich mich nochmal verbessern sollte, ist das umso schöner“, erklärt der 85-Jährige freudig.

Statistik: Gemeinde Vechelde

Zahlen und Fakten

163 Erwerber (im Vorjahr 247) davon 99 Erwachsene (115) sowie 64 Kinder und Jugendliche (132). 21 Ersterwerber (im Vorjahr 72) davon 12 Erwachsene (24) sowie 9 Kinder und Jugendliche (48). 30 Familien erwarben das Familien-Abzeichen (44). Ältester Erwerber: Herbert Tübbesing (85 Jahre). Älteste Erwerberin: Luzia Vogel (81 Jahre). Rekordhalterin: Margot Diercks (41 Abzeichen).

Jubiläen

10. Abzeichen: Dennis Ernst, Jochen Schmidt, Julia Wittekopf, Franziska Libske.

15. Abzeichen: Ulrich Ackenhausen, Serdar Ayhan-Korb, Martin Gebhardt, Christine Hoffmann.

20. Abzeichen: Eva-Maria Langemann.

25. Abzeichen: Ulrich Johannsmeyer, Jürgen Künanz.

40. Abzeichen: Hans-Georg Grobe, Gunther Partetzke.

„Vechelder genauso engagiert wie im Vorjahr“

Gemeinsame Aktionen mit Vereinen sorgten am Stützpunkt Vechelde schon oft für großen Andrang – vor allem bei den Jugendlichen. Doch größere Veranstaltungen mit den Leichtathleten des MTV Vechelde oder dem Fußballcamp von der Arminia mussten vergangenes Jahr ausfallen. „Daher hat der Stützpunkt die Saison bis zu den Herbstferien verlängert“, erklärt Julia Wittekopf, die den Stützpunkt gemeinsam mit Frank Thiemann leitet.

An den ersten Abnahmetagen sei der Andrang so groß gewesen, „dass wir bei einigen Teilnehmern nicht alle Disziplinen an einem Tag abnehmen konnten. Diese waren sehr verständnisvoll und sind an einem anderen Tag wiedergekommen“, freut sich Wittekopf über die Vechelder Sportler. Ihr Dank gilt auch den Prüferinnen und Prüfern des Stützpunktes.

Trotz der Situation rund um das Corona-Virus seien die Vechelder genauso engagiert gewesen wie in den vergangenen Jahren: „Es ist immer wieder großartig mit anzusehen, wie sich die Teilnehmer gegenseitig zu Höchstleistungen pushen.“

Von Lukas Everling