Wolfsburg

Die Oberliga-Fußballerinnen des FC Pfeil Broistedt haben im Niedersachsenpokal das Viertelfinale erreicht. Sie setzten sich beim Landesligisten 1. FC Wolfsburg durch.

1. FC Wolfsburg – FC Pfeil Broistedt 0:4 (0:2). „So eindeutig, wie es das Ergebnis vermuten lässt, war unser Sieg nicht“, sagte Pfeil-Trainer Börge Warzecha. „Beide Mannschaften hatten noch gute Torchancen, und die Partie verlief lange Zeit auf Augenhöhe.“

Zugute kam den Gästen auf dem relativ kleinen Kunstrasen allerdings, dass sie nicht viel Anlaufzeit brauchten. Denise Gregor legte den Ball in der 13. Minute vor, so dass Louisa Plett nur noch einzuschieben brauchte. Und in der 27. Minute ersprintete Tia Zimmermann einen von der Wolfsburger Abwehr zu kurz zurückgespielten Ball und schob ihn zum 2:0 ein.

Dabei blieb es dann erstmal, und die Pfeile hatten Glück, dass die Gastgeberinnen mit einem Schuss nur die Latte trafen. Erst in den Schlussminuten erhöhten Kira Reuter und Carolin Benkert auf 4:0. „Da haben wir die Konsequenz walten lassen, die im Spiel manchmal gefehlt hatte“, sagte Warzecha.

Tore: 0:1 Plett (13.), 0:2 Zimmermann (27.), 0:3 Reuter (89.), 0:4 Benkert (90.+1).

Von Matthias Preß