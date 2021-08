Erste Pflichtspiele im Bezirk, Kreisklassisten mit Generalprobe

Peine

Die ersten Pflichtspiele stehen an: Die Peiner Teams auf Bezirksebene sind an diesem Wochenende bereits im Pokal gefordert. Die Kreisklassen-Mannschaften haben derweil noch ein freies Wochenende, bevor am kommenden Sonntag die Qualifizierungsrunde des BraWo-Pokals stattfindet. Auf der faulen Haut liegen die Teams deshalb auf keinen Fall: Viele haben an diesem Wochenende noch ein Testspiel als Generalprobe eingeschoben.

Fußball-Bezirkspokal

Sonntag, 15 Uhr:

Arminia Vöhrum – SV Lengede(in Vöhrum, Hainwaldweg)

Arminia Vechelde – GA Gebhardshagen(in Vechelde, Albert-Schweitzer-Straße 2)

Teutonia Groß Lafferde – KSV Vahdet Salzgitter(in Groß Lafferde, Eichhofsweg 3)

Herta Equord – MTV Schandelah-Gardessen(in Equord, Am Sportplatz 7)

SV Wendessen – VfB Peine(in Wendessen, Zum Sportplatz 1)

TSV Münchehof – TSV Wendezelle(in Münchehof, Am Sweenhof 1)

Sommercup, Finale

Samstag, 16 Uhr:

VfB Peine – SG Schellerten/Ottbergen(in Schellerten, Ahstedter Straße)

Testspiele, Männer

Samstag, 17 Uhr:

TSV Meerdorf II – FC Schwülper III(in Meerdorf, Hans-Otto-Neddermeyer Weg 1)

Sonntag, 12 Uhr:

Arminia Vechelde II – TSV Rüningen(in Vechelde, Albert-Schweitzer-Straße 2)

FT Braunschweig II – Viktoria Woltwiesche(in Braunschweig, Herzogin-Elisabeth-Straße 78)

TSV Eixe II – MTV Duttenstedt(in Eixe, Im Seuten Moor 10)

Sparta Langenhagen II – Bültener SC(in Langenhagen, Emil-Berliner-Straße 40)

Sonntag, 13 Uhr:

TSV Münstedt – TSV Essinghausen(in Münstedt, Schmedenstedter Straße)

Rosenthal/Schwicheldt – TSV Wendezelle II(in Schwicheldt, Birkenweg 20)

TSV Bodenstedt – FT Braunschweig IV(in Bodenstedt, Osterwiesenweg 25)

Vorwärts Peine – Herta Equord II(in Peine, Platz an der Fröbelschule)

Sonntag, 14 Uhr:

TSV Sonnenberg – TVE Veltenhof(in Sonnenberg, Waldweg 4)

FSV Fuhsetal – Pfeil Broistedt(in Groß Flöthe, Westengrasweg 1)

MTV Wedtlenstedt II – SG Zweidorf-Wendeburg/Bortfeld(in Wedtlenstedt, Ackerweg 1)

Sonntag, 15 Uhr:

Bosporus Peine – VfL Woltorf(in Peine, An der Simonstiftung)

TSV Edemissen – SSV Plockhorst(in Edemissen, Am Mühlenberg 3b

Adler Handorf – TSV Hohenhameln(in Handorf, Pfingstanger 15)

SG Adenstedt – TSV Meerdorf(in Adenstedt, Lahstraße 10)

KSV Vahdet Salzgitter II – Marathon Peine(in Lebenstedt, Rudolf-Harbig-Straße 35)

TV Klein Ilsede – Teutonia Groß Lafferde II(in Klein Ilsede, Breite Straße 62)

Pfeil Broistedt II – Borussia Salzgitter(in Broistedt, Zum Sportpark 3)

SV Einum II – Viktoria Woltwiesche II(in Einum, Große Barnte)

1. FC Celle – TSV Edemissen II(in Celle, Nienburger Straße 46)

TuS Bierbergen – SG Schellerten/Ottbergen II(in Bierbergen, Friedhofsstraße 22)

SpVgg Groß Bülten – Adler Handorf II(in Groß Bülten, Schönebeck 32)

MTV Eddesse – MTV Dedenhausen(in Eddesse, Dollberger Straße)

Wacker Wense – TV Mascherode II(in Meerdorf, Hans-Otto-Neddermeyer Weg 1)

TVJ Abbensen – VfB Peine II(in Abbensen, Sundernstraße 16)

Anker Gadenstedt – FSV Algermissen III(in Gadenstedt, Landwehr 39)

SSV Plockhorst III – SSV Stederdorf II(in Plockhorst, Im Seebruch 1B)

Testspiele, Frauen

Freitag, 19 Uhr:

TSV Eixe – FSG Wipshausen/Didderse(in Eixe, Im Seuten Moor 10)

Sonntag, 13 Uhr:

Pfeil Broistedt – SV Hastenbeck(in Broistedt, Zum Sportpark 3)

Sonntag, 15 Uhr:

TSV Eixe – SG Otze/Heessel(in Eixe, Im Seuten Moor 10)

Von Lukas Everling