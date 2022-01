Erst mit Rückkehrer Patrik Frühling läuft es wieder beim BSC

Bülten

Mit einer Hypothek gingen Bültens Fußballer Ende August in die Hinrunde der 1. Kreisklasse B. Denn die Stammkräfte Patrik Frühling, Patrick Dreißigacker und Jorma Schöllgen verletzten sich während der Vorbereitung schwer, konnten längere Zeit nicht beziehungsweise gar nicht eingesetzt werden. Das war ein Grund dafür, dass der BSC erst im fünften Spiel die ersten Punkte sammelte. Doch die Mannschaft fing sich, sie holte im weiteren Saisonverlauf zwei Siege und entfernte sich punktemäßig vom Abstiegsplatz. Für die Rückrunde hofft BSC-Trainer Jürgen Simon, dass sein Team vom Verletzungspech verschont bleibt.

Meine Bilanz der Hinrunde: „Trotz des schlechten Abschneidens bin ich nicht unzufrieden, denn meine Mannschaft zeigte insgesamt gesehen keine schlechten Leistungen – auch bei fast allen Niederlagen nicht. Wir verloren gegen MTV Wedtlenstedt, Viktoria Woltwiesche II und TSV Clauen/Soßmar nur knapp, waren zum Teil sogar überlegen und hätten gewinnen können. Doch die Torgefahr fehlte. Das besserte sich erst, als unser Torjäger Patrik Frühling wieder fit war. In den letzten drei Spielen machte er sieben Buden, wir holten sechs Punkte, das sagt alles.“

Mein Spieler der Hinrunde: „In diesem Punkt möchte ich keinen herausheben. Unsere drei Neuzugänge Viet Tran, Jonathan Scharf und Leon Fiesel haben sich ganz gut gemacht. Bei besserer Trainingsbeteiligung könnten sie in der Rückserie Stammspieler werden und uns noch mehr weiterhelfen.“

Mein Pechvogel der Hinrunde: „Unsere Pechvögel sind Patrik Frühling, Jorma Schöllgen und Christopher Reinelt, für den es wegen wiederkehrender Verletzungen an der Leiste und am Fuß nur zu Kurzeinsätzen reichte. Patrik hat seinen Bänderriss zum Glück überwunden, doch Jorma fällt wegen seines Kreuzbandrisses die gesamte Saison aus.“

Mein Highlight der Hinrunde: „Nach fünf Niederlagen in der Liga und im Kreis-Pokal gewannen wir 4:2 gegen Plockhorst. Unser erster Sieg sorgte für Erleichterung, meine Spieler merkten, wir können es noch. Von da an lief es, doch leider begann schon bald die Winterpause. Wir hätten gern weiter gespielt.“

Meine Enttäuschung der Hinrunde: „Bei der 0:4-Pleite gegen Adler Handorf und der 3:6-Niederlage gegen Eintracht Edemissen II waren wir richtig schlecht. Vor allem in der Defensive leisteten sich meine Spieler katastrophale, individuelle Fehler, die ihnen ansonsten kaum unterlaufen.“

Meine Erwartungen an die Rückrunde: „Wir wollen einen guten Start hinlegen, um so schnell wie möglich in sichere Gefilde zu kommen. Unser Vorsprung auf den Tabellenletzten SG Rosenthal/Schwicheldt beträgt zwar fünf Punkte. Aber das kann sich ändern. Denn ich denke, dass Schwicheldts erste Herren den Aufstieg wohl abgeschrieben hat und einige Spieler abgeben wird, um die Zweite zu verstärken.“

Die persönliche Zukunft: „Es macht mir weiter Spaß, mit der Mannschaft zusammenzuarbeiten. Doch mittlerweile bin ich auch schon 70 Jahre alt. Bald werde ich mich mit unserem Vorstand zusammensetzen, um zu besprechen, wie es weitergeht.“

Zugänge: Keine.

Abgänge: Kevin Katschinski (TSV Marathon Peine).

Von Jürgen Hansen