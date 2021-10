„Ein-Kontakt-Spielzug“ entscheidet das Spiel: Vöhrum schlägt Vechelde

Vechelde

Im Arminen-Duell mussten sich die Vechelder Bezirksliga-Fußballer dem Gegner aus Vöhrum geschlagen geben. Den einzigen Treffer des Spiels erzielte Jan Tomalik.

Arminia Vechelde – Arminia Vöhrum 0:1 (0:1). „Wir spielten von Anfang an sehr konzentriert und kompakt, um über schnelles Umschalten für Gefahr zu sorgen“, erklärte Vöhrums Trainer Nils Könnecker. Vecheldes Innenverteidiger Marius Giesemann sagte: „Wir waren immer einen Schritt langsamer und spielten nicht mit der gleichen Leidenschaft wie Vöhrum.“

Die erste Halbzeit sei von beiden Mannschaften sehr behäbig gewesen. „Es war ein Abtasten, das quasi ohne Torgefahr stattfand, bis wir mit dem ersten Abschluss in Führung gingen“, stellte Könnecker fest. Sein Kapitän Jan Tomalik dribbelte aus der Verteidigung los und spielte den Ball zunächst auf Mittelfeld-Mann Jonas Siebert, der ihm den Ball umgehend zurückpasste. Anschließend spielte Tomalik Marvin Behrens an, der ihn per Doppelpass erneut in Szene setzte. Nun hatte der Vöhrumer Kapitän nur noch Vecheldes Keeper Tom Gestwa vor sich und schob zur Führung ein. „Ein schöner Ein-Kontakt-Spielzug“, freute sich der Vöhrumer Coach.

In der Folge habe sich ein Spiel auf Augenhöhe entwickelt, in dem Vöhrum mehrfach die Chance auf den Ausbau der Führung gehabt habe. Die größte hatte Stürmer Marvin Janke: „Er knallte einen Freistoß an die Unterkante der Latte, von dort sprang der Ball an den Rücken des Torwarts, doch von dort nicht ins Tor“, erläuterte Könnecker. In den letzten 20 Minuten haben sich die Vöhrumer dann immer weiter zurückgezogen und haben dadurch zunehmend an Präsens verloren. „Wir ließen Vechelde zurück ins Spiel und spielten auf einem Niveau, welches nicht der Bezirksliga entspricht“, monierte Nils Könnecker.

„Insgesamt ist der Sieg dennoch verdient, auch wenn wir ihn aufgrund unserer Müdigkeit ein stückweit über die Zeit gerettet haben“, bilanzierte Könnecker. Zustimmung gab es vom Kapitän der Vechelder Arminia, Marius Giesemann: „Vöhrum war einfach die bessere Mannschaft.“

Tore: 0:1 Jan Tomalik (22.)

Vechelde: Gestwa, Bock, Bacaksiz (65. Wagner), Fisnik Kajolli, Mey (75. Leiser), Heyne (65. Fidan Kajolli), Scharenberg, Schell (75. Krenz), Giesemann (65. Mulic), Omelan, Wilkner.

Vöhrum: Walther, Behrens (76. Warmbold), Kaiser, Zelder, Siebert (76. Milicevic), Soch, Tomalik, Schmerse (8. Lange), Ritter (50. Hermannski), Nensel (50. Janke), Weihe.

Von Henri Klein