Drei Tore von Fisnik Kajolli: Arminia Vechelde gewinnt Derby

Vechelde

Im ersten Pflichtspiel in diesem Jahr setzte sich die Arminia aus Vechelde im Peiner Derby gegen Viktoria Woltwiesche durch und gewann deutlich mit 4:0. Durch den Heimsieg verschafft sich die Arminia etwas Luft in der Abstiegsrunde der Fußball-Bezirksliga.

Arminia Vechelde – SV Viktoria Woltwiesche 4:0 (2:0). „Unser Ziel war es, erst einmal sicher zu stehen, um dann über Konter ins Spiel zu kommen“, berichtete Arminias-Torhüter Tom Gestwa. Dieser Plan ging auf: Traf die Arminia doch bereits nach vier Minuten durch einen „gut ausgespielten“ Konter, den Tim Heyne veredeln konnte.

„Das war ein schlecht getretener Freistoß, der uns dann früh zurückwirft. Da war der Matchplan dann natürlich hinfällig“, ärgerte sich Viktorias-Trainer Frank Langemann. Er war dennoch nicht unzufrieden mit dem Auftreten seines Teams, habe es doch über die gesamte Spielzeit gekämpft und gearbeitet. „Uns fehlte lediglich der letzte Pass. Bis zum Sechzehner sah es recht gut aus.“ Vechelde verteidigte jedoch jeden Angriff weg und ging schließlich Mitte der 1. Halbzeit mit 2:0 in Führung. „Nach einer Flanke von Devin Schell schaltete Fisnik Kajolli vor dem Tor am schnellsten und kam vor den beiden Viktoria-Verteidigern an den Ball und netzte ein“, erklärte Gestwa. Anschließend sei das Spiel etwas abgeflacht, ehe die Arminia in der 75. Minute nachlegen konnte. Nach einer Ecke von Marc Omelan sei Fisnik Kajolli am höchsten gestiegen und habe den Ball in den Winkel geköpft.

„Die Ecke haben wir einfach schlecht verteidigt“, sagte Langemann. Das Spiel sei nach diesem Tor entschieden gewesen. Doch die Arminia und allen voran Fisnik Kajolli hatten noch nicht genug. Diesmal profitierte der Torjäger von einer Aktion seines Bruders: „Fidan holte aus einem eigentlich toten Ball noch eine Ecke heraus“, schilderte Gestwa. Den Ball habe Marc Omelan in die Mitte gebracht. Nachdem Jan Fichtners Versuch noch geblockt worden sei, war es dann erneut Fisnik Kajolli, der richtig stand und seinen dritten Treffer markierte. „Eine sehr gute Leistung von ihm“, erkannte Gestwa an, der generell einen guten Auftritt seines Teams gesehen habe. „Wir spielen im Moment zwar nicht den schönsten Fußball, aber die Punkte sind entscheidend.“

Viktoria-Trainer Frank Langemann: „Die Leistung war in Ordnung, das Ergebnis ist zwei bis drei Tore zu hoch ausgefallen. Insgesamt bin ich natürlich dennoch enttäuscht.“

Tore: 1:0 Heyne, 2:0, 3:0, 4:0 Fisnik Kajolli.

Von Henri Klein