Der „ewige Meerdorfer“ Bastian Hansmann hofft auf den Aufstieg

Meerdorf

Als Meerdorfs Fußballer Anfang Juli das Vorbereitungstraining für die neue Saison aufnahmen, fehlte ihr wichtigster Abwehrrecke: Bastian Hansmann. Der laboriert nämlich noch an den Folgen einer Knie-Operation. „Ich denke, Dauerläufe sind für mich schon bald möglich. Und auch Fußball spielen dürfte wieder drin liegen“, erläutert der 34-Jährige, der beim TSV der „Dauerbrenner“ ist. Denn seine Mitgliedschaft beim TSV währt nun schon knapp 30 Jahre, kein Spieler der 2. Kreisklassen-Mannschaft gehört länger zum Verein.

Mit seinem Heimatort ist er ähnlich eng verbunden, er ist „ewiger Meerdorfer“. „Mich kriegt niemand aus Meerdorf weg. Meine Familie und Freunde stammen alle aus unserem Dorf. Ich bin hier aufgewachsen, werde hier auch begraben, es gibt keinen Grund wegzuziehen“, betont das SPD-Ortsrat-Mitglied. Zudem hatte er einmal das Amt des Meerdorfer Bürgermeisters inne, musste es jedoch wieder abgeben. Und zwar aus Zeitgründen, da der Entwickler für Klimasteuer-Geräte oft für seinen Arbeitgeber auf Dienstreisen unterwegs ist.

In Sachen Fußball lagen seine Stärken bis ins C-Jugend-Alter in der Offensive. „Dann traf ich das Tor nicht mehr, rückte nach hinten. Dabei blieb es“, erzählt der Anhänger und Dauerkarten-Besitzer des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg. Als Innenverteidiger fühlt er sich am wohlsten. „Ich bin zweikampfstark, hartnäckig und spiele mit viel Körpereinsatz.“ Zu seinen besten Zeiten, Mitte 20, wurden andere Vereine auf ihn aufmerksam. „Ja, es gab damals Angebote. Aber ich lehnte alle ab. “

Von schwerwiegenden Verletzungen blieb er lange verschont, ehe vor zwölf Jahren beide Knie streikten. Nachfolgend musste ein Meniskus operativ entfernt werden, der zweite wurde Mitte April entnommen. Hansmann hofft, dass er erneut glimpflich davonkommt und genauso beschwerdefrei Fußball spielen kann wie zuvor. „Doch ich will nichts überstürzen. Bevor mit den Knien gar nichts mehr geht, höre ich lieber auf, um zukünftig weiter Fahrrad fahren und laufen zu können.“

Mit Meerdorfs Fußballern hat er in der Vergangenheit bessere Zeiten erlebt, als der TSV zur Leistungsklasse zählte und mit Spielern wie Benjamin Ohmes beim PAZ-Cup und Härke-Pokal mitmischte. Richtig schlecht stand es um die Mannschaft vor einigen Jahren, als der sportliche Abstieg in die 3. Kreisklasse nur deshalb verhindert wurde, weil andere Vereine ihr Team zurückzogen.

Hansmann erinnert sich, dass seinerzeit debattiert wurde, ob überhaupt noch eine Herren-Mannschaft gemeldet werden soll. „Denn unser Spieler-Potential war einfach zu klein. Doch wir kämpften uns zwei Spielzeiten durch, nach und nach besserte sich die Lage dank mehrerer Neuzugänge und Rückkehrer. Jetzt haben wir eine richtig gute Truppe zusammen. Unser Ziel diese Saison ist der Aufstieg, die Qualität dazu ist meiner Meinung nach vorhanden.“

Der Kader des TSV Meerdorf

Zugänge: Martin Wiechers, Miguel Gomez (beide Wacker Wense).

Abgänge: Sinan Salucu (Bosporus Peine), Jan Zimball (eigene 2. Herren).

Tor: Kai Jarosch, David Thomas.

Abwehr: Bastian Hansmann, Jendrik Pape, Kokulan Ravindrakumar, Klaas Karsten, Mathias Walter, Dominik Buchholz.

Mittelfeld: Florian Faber, Hendrik Nordmeyer, Robert Elligsen, Fabian Winkler, Kenny Golisch, Marco Danjkov, Tobias Busse, Daniel Gottfried, Tim Kretschmer.

Angriff: Jonas Püschel, Christoph Kaulbars, Pascal Werner, Michael Zeidler.

Trainer: Torsten Greite.

Saisonziel: Oben mitspielen.

Favoriten: VfB Peine II, Bosporus Peine II.

Von Jürgen Hansen