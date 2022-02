Der Höhenflug ist für die Handorfer Adler noch kein Thema

Handorf

Wie von vielen Experten erwartet, spielten Handorfs Fußballer eine erfolgreiche Hinrunde. So liegen die Adler zur Saisonmitte ungeschlagen vorn, sind allerdings „nur“ Tabellenzweiter der 1. Kreisklasse B, da Spitzenreiter Clauen/Soßmar eine Partie mehr absolvierte und insgesamt zwei Zähler mehr sammeln konnte. Doch Handorfs Trainer Philipp Wulfes hat den Aufstieg ohnehin nicht im Visier, er hält an seiner im Sommer gegebenen Zielsetzung „fußballerische Weiterentwicklung der Mannschaft“ fest. Noch ist der Höhenflug für ihn also kein Thema. Er hält sich allerdings ein „kleines Hintertürchen“ offen, wie er im PAZ-Wintercheck erläutert.

Meine Bilanz der Hinrunde: „Mein Gesamteindruck ist positiv. Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftreten meiner Mannschaft. Sie hat sich von Saison zu Saison fußballerisch verbessert, setzt um, was wir uns im Training erarbeitet haben.“

Mein Spieler der Hinrunde: „Eigentlich kann man die Leistungen aller Spieler loben. Aber unser Abwehr-Chef Alexander Kühn ragt schon heraus. Seine Einstellung ist vorbildlich, er gibt im Spiel und beim Training immer hundert Prozent. Unsere Talente blicken zu ihm auf, sein Mitwirken hinten ist enorm wichtig. Man merkt, wenn er mal ein Spiel nicht dabei ist. Gefreut habe ich mich auch, wie gut sich unsere Eigengewächse gemacht haben, die vorige Saison noch zur A-Jugend zählten. Alle vier bekamen ihre Einsatzzeiten.“

Mein Pechvogel der Hinrunde: „Toi, toi, toi – wir hatten Glück. Keiner unserer Spieler zog sich eine schwere Verletzung zu oder fiel wegen eines anderen Unglücks längere Zeit aus. So kann es gerne bleiben.“

Mein Highlight der Hinrunde: „Ein Höhepunkt war sicher der 4:0-Derbysieg gegen Bülten. In diesem Spiel hatten wir schon nach 30 Minuten vier Tore vorgelegt, haben den Gegner förmlich überrannt. Sehr stark war auch unsere Leistung beim 5:1 im Kreispokal gegen Marathon Peine. In der ersten Halbzeit stand es noch 1:1 und Marathon war besser. Dann stellte ich hinten auf Vierer-Kette um und es lief für uns bestens. Den Erfolg sehe ich letztlich als auch in der Höhe verdient an.“

Meine Enttäuschung der Hinrunde: „Eine richtige Enttäuschung gibt es keine. Bitter war allein das 1:1 am ersten Spieltag gegen die SG Rosenthal/Schwicheldt, die die Hinrunde als Tabellenletzter abschloss. Das Unentschieden war ein Dämpfer, doch solche Spiele passieren immer wieder einmal.“

Meine Erwartungen an die Rückrunde: „Zunächst einmal hoffe ich, dass es im März überhaupt wieder losgeht und Corona uns keinen Strich durch die Rechnung macht. Die Rückrunde wird sicher spannend, denn die B-Staffel ist ziemlich ausgeglichen besetzt, bei vielen Spielen stehen die Siegchancen bei 50 zu 50. Wer am Ende Erster werden will, für den ist verlieren fast schon verboten. Wir möchten in der Spitzengruppe bleiben. Damit das klappt, ist ein guter Start wichtig. Das Wort Aufstieg nehme ich allerdings nicht in den Mund. Stehen wir vor dem letzten Spieltag ganz oben, sieht die Sache anders aus.“

Die persönliche Zukunft: „Mittlerweile bin ich das dritte Jahr Trainer bei Adler Handorf. Der Verein ist mir eine Herzensangelegenheit. Zum Ende der Saison werden der Vorstand und ich uns zusammensetzten und darüber sprechen, wie es weitergeht.“

Zugänge/ Abgänge: „Keine.“

Von Jürgen Hansen