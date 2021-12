Der Bautrupp von der „Teich-Arena“ ist nicht zu bremsen

Denstorf

Die alte Blechgarage in der Denstorfer „Teich-Arena“ hat in 60 Jahren einiges erlebt. Aufstiege, Abstiege, Meisterschaften, Tore des Monats und auch fußballerischen Slapstick. Im März 2020 sollte sie von Grund auf erneuert werden, und eine Handvoll Sportfreunde schritten ans Werk.

Sie zeigten, dass Fußballer ihre Hände nicht nur zum Einwurf brauchen. Sie rissen die marode Blechgarage ab, bauten die Sprunggrube zurück, gossen ein Fundament und gestalteten den Innenbereich der neuen Garage so, dass sie als Wetterschutz und Besprechungsraum genutzt werden kann.

Für den gesamten Aufbau wurden alle Talente der Kicker gefordert: Tiefbauer, Pflasterer, Metallbauer und Ausbauprofis, wobei alle zwar nur wenig Erfahrung hatten, aber mit viel Einsatzwillen und handwerklichem Geschick das Projekt schließlich erfolgreich zum Ende brachten.

Einmal auf den Geschmack gekommen, wurden gleich weitere Projekte der Bau-Kicker organisiert: Ein Grillplatz entstand am Carport. Und damit Würste und Besucher bei Regen trocken bleiben, steht die Dacherweiterung für den Grillplatz schon auf der To-do-Liste.

Dann ging es unter der Leitung des Vereinsvorsitzenden Jürgen Hoeren an den Ausbau der neuen Umkleide. Der erhöhte Eingangsbereich wurde gepflastert und der Regenwasseranschluss am Gebäude angebracht. Versorgungsleitungen kamen in die Erde und einen notwendigen Versorgungsschacht vergruben die Kicker im Außenbereich.

Im ersten Halbjahr 2021 wurde die Umkleide nach Anforderung eines Niedrigenergiehauses gedämmt, die Verlegung der Elektroleitungen, Kernbohrungen für die Lüftung und die Fliesenarbeiten wurden erledigt.

Dann ging es an den Ausbau der Umkleide, Rigips wurde verbaut, gespachtelt, gestrichen, Wände und Böden gefliest und, und, und. Es stehen noch ein paar Feinarbeiten aus, sodass die neue Umkleide zur neuen Saison eingeweiht werden kann.

Knapp tausend Arbeitsstunden investierten die engagierten Fußballer während ihrer Freizeit für die Gemeinschaft und ihren TSV Denstorf.

Beschäftigung auch 2022

Im neuen Jahr stehen Dank des Engagements von Stephan Vogel, Carsten Pieper und Maik Traut schon neue Projekte an. Mit dem Vorstand wurden Zuschüsse bei der Schacht-Konrad-Stiftung beantragt, die genehmigt wurden.

Mit dieser Finanzspritze soll die Sanierung sämtlicher Duschen und Umkleideräume im alten Gebäude, dem TSV-Vereinsheim, erfolgen. Hierzu sind umfangreiche Abriss- und Sanierungsarbeiten notwendig. Es muss ja 2022 noch Beschäftigung geben für die Bau-Kicker.

Von Matthias Press