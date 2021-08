Danny Ahrens erzielt einen Hattrick – und in der 98. Minute gleicht Bosporus aus

Kreis Peine

Der Saisonauftakt in der Fußball-Kreisliga war quasi ein Fehlstart. Denn von den acht angesetzten Partie fanden aus unterschiedlichen Gründen nur fünf statt. Dabei fuhren die Meisterschaftsanwärter Schwicheldt und Sonnenberg gegen Lengede II beziehungsweise Woltorf erwartete Siege ein. Das Glanzlicht des Tages setzte Stederdorfs Stürmer Danny Ahrens, dem beim 3:3 des SSV gegen Bosporus ein Hattrick gelang. Ein Unentschieden gab es auch bei der Partie Eixe gegen Broistedt. Dungelbeck gewann gegen Vecheldes Zweite deutlich.

Staffel A

SSV Stederdorf – Bosporus Peine 3:3 (3:1). Stederdorfs Innenverteidiger Patrick Bothe war wie seine Mannschaftskameraden nach dem Schlusspfiff verärgert und geknickt. „Denn wir machten ein gutes Spiel, hatten alles unter Kontrolle. Hinten wurde kaum etwas zugelassen – besonders in der ersten Halbzeit.“ Nach dem Wechsel habe sich die Partie vorwiegend im Mittelfeld abgespielt, Torchancen seien auf beiden Seiten Mangelware gewesen. In der Schlussphase warfen die Peiner alles nach vorn und erzielten in der Nachspielzeit den Ausgleich.

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Ahrens (7., 27. 30.), 1:3, 2:3 Saray (42., 85.), 3:3 Yavas (90.+8).

TSV Dungelbeck – Arminia Vechelde II 4:1 (2:1). „Aufgrund unseren starken Leistung in der zweiten Halbzeit war der Sieg verdient“, betonte Dungelbecks Mannschaftssprecher Mathias Lauschke, der sich bis zur Pause unzufrieden mit den Seinen zeigte. „Vechelde war nach dem 1:0 besser, da wir das Fußball spielen einstellten. Es gab kaum Aktionen nach vorn, das 2:1 fiel aus dem Nichts.“

Tore: 1:0 (3.), 1:1 Mock (6.), 2:1 Piwko (44.), 3:1 Behrens (56.), 4:1 Piwko (70.).

Fortuna Oberg – TSV Edemissen 5:0 Wertung. Urlauber, verletzungs- und berufsbedingte Ausfälle – der TSV Edemissen hat für das Spiel keine konkurrenzfähige Mannschaft parat gehabt. „Oberg wollte aber nicht verlegen“, sagt Trainer Dennis Angerstein. „Und mit acht, neun Leuten brauchen wir nicht nach Oberg fahren.“

Staffel B

TSV Sonnenberg – VfL Woltorf 1:0 (0:0). Nach Einschätzung von TSV-Trainer Andy Bresch wäre ein Unentschieden in Ordnung gegangen. „Denn es war ein sehr ausgeglichenes Spiel.“ Beide Mannschaften hätten zudem gleichermaßen Härte an den Tag gelegt. „Und es war schon ziemlich hitzig.“ Während der ersten Hälfte sei Sonnenberg aktiver gewesen als der Gegner. „In der zweiten Halbzeit hatten die Woltorfer über längere Zeit eine starke Phase mit mehreren Torchancen. Erst ab der 70. Minute konnten wir uns vom Druck lösen.“

Tore: 1:0 Voges (78.).

TSV Eixe – Pfeil Broistedt 3:3 (1:2). In der Schlussphase machten die Eixer aus einem 1:3-Rückstand noch ein Unentschieden. „Eigentlich waren wir weg vom Fenster, hatten Broistedt nichts entgegenzusetzen. Erst durch das Elfmetertor zum 2:3 sind wir erwacht. Das war unser Glück, erst kurz vor Schluss machen wir dann den Ausgleich“, berichtet Eixes Pressesprecher Kai Haberta, für den die Pausen-Führung der Gäste unverdient war. „Denn wir ließen vier hundertprozentige Chancen liegen. Und die beiden Gegentore waren Geschenke unserer Abwehr.“

Tore: 0:1 Pelikan (23.), 1:1 Mörtzsch (24.), 1:2 Heitmann (44.), 1:3 D. Casavecchia (67.), 2:3 Ewald (per Elfmeter, 80.), 3:3 Ewald (89.).

Rot Weiß Schwicheldt – SV Lengede II 4:0 (2:0). Schwicheldts aufgeweichter, matschiger Platz sorgte dafür, dass das Kombinationsspiel der Gastgeber nicht in Fahrt kam. „Das war wenig ansehnlich“, kritisiert Rot-Weiß-Trainer Tobias Dreyer. Der Doppelschlag zum 2:0 habe den Seinen in die Karten gespielt. „Diese beiden Tore waren wie ein Dosenöffner. Sie brachten Sicherheit in unsere Reihen. Wir legten leistungsmäßig zu, hatten von da an alles unter Kontrolle. Ich hatte nie das Gefühl, dass hier was schiefgeht.“

Tore: 1:0 Dornelas da Silva (14.), 2:0 Müller (15.), 3:0 Rieger (74.), 4:0 Olbrich (90.).

Von Jürgen Hansen