„Da haben uns sogar die Oberger auf die Schulter geklopft“

Münstedt

Der TSV Münstedt hat in der Fußball-Kreisliga ein eindeutiges Problem: die immer wechselnde Zusammensetzung des Spieltags-Kaders. Weil sich in den ersten sieben Saisonspielen keine richtige Stammelf aufeinander abstimmen konnte, ziert der TSV in der Winterpause das Tabellenende der A-Staffel. Das Team des scheidenden Spielertrainers Tobias Schmadtke erzielte gerade einmal fünf Tore und sammelte dabei vier Punkte ein. Warum ausgerechnet Torwart Kay Basil sein Spieler der Hinrunde ist, und wie das Team versuchen will, den Abstieg zu verhindern, das erklärt der Coach im PAZ-Wintercheck.

Meine Bilanz der Hinrunde: „Die ist nicht gerade berauschend, immerhin sind wir Tabellenletzter. Ich hatte mir die Hinserie besser vorgestellt. Unser Hauptproblem ist, dass wir in kein Spiel mit der gleichen Elf wie in der Woche davor gehen können. Die Leute kommen meistens nicht auf den immer gleichen Positionen zum Einsatz. Und dann ist es schwierig, sich aufeinander einzustellen und sich richtig einzuspielen. Es gab aber auch Spiele, die Lust und Hoffnung auf mehr gemacht haben. Zum Beispiel das Spiel gegen Oberg, in dem es zur Pause 0:0 stand und das wir nur mit 0:2 verloren haben. Da haben uns – bei aller Rivalität – sogar die Oberger auf die Schulter geklopft.“

Mein Spieler der Hinrunde: „Das ist ganz klar Kay Basil, der im Tor überragend gehalten hat. Vor dieser Saison wurde er von einigen Zuschauern schon kritisch beäugt. „Hätten wir doch mal einen besseren“, hieß es oft. In diesem Jahr hat er uns sehr oft sehr lange im Spiel gehalten und oftmals höhere Niederlagen verhindert.“

Mein Pechvogel der Hinrunde: „Jannis Schindler. Der hat sich gegen Oberg am Knie verletzt – von da an ist er dann komplett ausgefallen. Gegen Ende des Jahres wollte er die letzten Einheiten wieder mitmachen, hat sich dann aber bei der dritten Aktion wieder am Knie verletzt.“

Mein Highlight der Hinrunde: „Das Spiel gegen Stederdorf, unser einziger Sieg. Wir waren da fußballerisch nicht überragend, es war sogar ein grausames Spiel von beiden Seiten. Aber da haben wir wirklich bis zur letzten Minute gekämpft. Kurz vor Schluss haben wir dann auch zum Sieg getroffen.“

Meine Enttäuschung der Hinrunde: „Die beiden Partien gegen Bosporus, weil wir zweimal eine Packung bekommen haben. Spielerisch ist Bosporus wirklich klasse, wir haben uns aber deutlich unter Wert verkauft. Im Pokal sind wir beim 1:6 völlig zusammengebrochen, beim 0:5 in der Liga haben wir vier Tore in zehn Minuten kassiert.“

Meine Erwartung an die Rückrunde: „Wir wollen den Abstieg verhindern, auch wenn es schwer wird. Wir müssen als Team zusammenrücken und jeder einzelne muss den Fußball auf der Prioritätenliste für dieses halbe Jahr noch einmal nach oben setzen.“

Meine persönliche Zukunft: „Ich höre nach der Saison als Spieler und als Trainer auf. Ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr mit so viel Elan dabei bin. Jetzt ist der richtige Moment für neue Ideen durch einen anderen Trainer, damit die Jungs den nächsten Schritt gehen können.“

Zugänge: Keine

Abgänge: Keine

Von Lukas Everling