Corona-Fällen störten bei allen drei Peiner Teams die Vorbereitung

Kreis Peine

Für die Peiner Teams in der Abstiegsrunde der Bezirksliga 2 sieht es tabellarisch nicht so gut aus. Der VfB Peine und Viktoria Woltwiesche liegen punktlos auf den letzten beiden Rängen, immerhin vier Punkte hat der Tabellenfünfte Arminia Vechelde. Sonntag ist Auftakt für die Punktspielrunde in diesem Jahr, in dem es für alle besser laufen soll. Arminia und Viktoria spielen am Sonntag (15 Uhr) gegeneinander.

Der VfB Peine startet eventuell gleich mit einer Pause: Die Stadt hat die Sportplätze gesperrt. Zwar gehört die VfB-Anlage dem Verein, wird aber von der Stadt gemäht. In der Regel hält sich der Verein deshalb an städtische Sperren. Dennoch wird das Spielfeld am Samstag begutachtet und dann erst über eine Spielabsage entschieden.

Arminia Vechelde

Arminia Vechelde hätte jetzt in der Meisterrunde spielen können. Zum Beispiel, wenn Teutonia Groß Lafferde nicht kurz vor Schluss den Ausgleich gegen die Arminia erzielt hätte oder kurz darauf der Schuss aufs leere Teutonia-Tor nicht vorbei geflogen wäre. Oder wenn im letzten Spiel in der Bezirksliga 2C gegen den VfB Peine ein Sieg statt des 3:3 gelungen wäre.

„Wir haben unser Ziel verfehlt“, sagt deshalb Arminia-Trainer Christian Gleich, der mit seinem Team in der Abstiegsrunde um den Klassenerhalt kämpfen muss. Zu Saisonbeginn hatten das nicht viele erwartet. „Ich habe als Trainer taktische Fehler gemacht, wir haben die Leistungsstärke von Neuzugängen und Kaderspielern falsch eingeschätzt. Und wir hatten zwischen zehn und 14 Ausfälle zu verkraften. Das konnten wir nicht kompensieren.“

Der große Kader von 28 Spielern erwies sich zudem nicht als Vorteil. „Es haben sich viele ausgeruht, weil sie dachten, es ist ja Ersatz da, wenn sie mal fehlen.“ Eventuell habe sich auch coronabedingt die Einstellung zum Fußball geändert.

Arminia hat daraus die Konsequenzen gezogen: „Wir haben einen Schnitt gemacht. Es sind noch 15 bis 17 Spieler im Kader, die unbedingt wollen, die sich reinhängen. Das sind nicht mehr so viele, aber wenn welche fehlen, füllen wir aus der U19 oder der Zweiten Herren auf“, sagt Gleich.

Das Engagement habe sich kürzlich im dreitägigen Trainingslager in Verden gezeigt. Allerdings gab es danach Corona-Infektionen. „Wir haben uns täglich getestet, und es ist trotzdem passiert.“ In der Woche drauf fiel das Trainings deshalb aus. Diese Woche wurde wieder trainiert, und die vier Infizierten konnten sich freitesten.

Dennoch fehlen mehrere Spieler: Kai Kröhnert ist im Mexiko-Urlaub, Cedrick Kunz sitzt die fünfte Gelbe Karte ab, Jannis Bock, Michael Krenz, Bendix Willkner, Nils Klein und eventuell auch Nico Grigoleit fehlen aufgrund von Verletzungen. Und Neuzugang Jonas Henn darf noch nicht. „Wir schöpfen personell nicht aus dem Vollen“, stellt Gleich fest. Aber: „Die Motivation ist hoch.“

In der Vorbereitung konnten die Arminen aufgrund ihres Kunstrasens „durchgängig super trainieren“. Das Testspiel gegen den TSV Dungelbeck gewannen sie 3:1, das Spiel gegen den Spitzenreiter der Bezirksliga-2-Aufstiegsrunde verloren sie knapp 1:2, zeigten dabei aber gegen den FC Heeseberg „ein gutes Spiel“.

In der Abstiegsrunde haben die Vechelder bisher vier Punkte geholt und liegen nur einen Punkt vor der Abstiegszone. „Wir müssen gewinnen“, sagt Gleich.

Viktoria Woltwiesche

Corona hat auch bei Viktoria Woltwiesche die Vorbereitung gestört. „Wir hatten vier Infizierte und konnten deshalb eine gewisse Zeit nicht gemeinsam trainieren“, sagt Trainer Frank Langemann. Zufrieden ist er dennoch mit der Vorbereitung. „Wir haben einen kleinen Rasenplatz, den wir durchgängig nutzten konnten. Auch auf den Lengeder Lunstrasen durften wir öfter. Wir hatten Hallenzeiten und haben durch Läufe – zum Beispiel zum Salzgittersee – an der Fitness gearbeitet.“

Auch sonst hat sich einiges getan. Bis Ende Oktober war er Co-Trainer gewesen, dann hatte er das Traineramt von Jerome Kuhlmann übernommen. Seit der Winterpause hat Langemann einen Co-Trainer: Oliver Bruns wird ihn bis Saisonende an der Seitenlinie unterstützen. „Darüber freue ich mich sehr!“

Unterstützung bekommt die erste Herrenmannschaft bei Bedarf auch von der zweiten. Der frühere Oberliga-Spieler Andre Schnotale zum Beispiel – Winterneuzugang beim Kreisklassenteam – könnte „für das eine oder andere Spiel“ aushelfen. „Aber nicht nur er, das gilt für die gesamte zweite Herrenmannschaft“, sagt Langemann.

Dass die Viktoria diese Saison erst einen Sieg holte (3:2 gegen Teutonia Groß Lafferde in der Staffel 2c), liege an „kleinen Fehlern“, die immer wieder passieren. „Mutig sein, den Bällen nachgehen, Zweikämpfe gewinnen“ – das wünscht sich Langemann von seinen Jungs, und darum ging es auch in der Vorbereitung.

„Wenn die Vechelder komplett sind, wird’s schwer“, prohezeit der Viktoria-Trainer für Sonntag. „Wir sind nicht Favorit. Aber es ist am Sonntag ein Derby, und darauf freue ich mich.“

VfB Peine

Gut gespielt, aber verloren – so war es häufig beim Stadtverein. In der Abstiegsrunde gab es zwei knappe Niederlagen für das junge Team. „Die Qualität haben die Jungs. Aber wenn sie eine Chance vergeben, fehlt gleich das Selbstvertrauen“, sagt Trainer Bünyamin Tosun. Es fehle auch die Erfahrung des dauerverletzten Stürmers Emrullah Kaya.

Viel Routine bringt Torhüter Sven Kiontke mit, der in der Winterpause beim VfB anfing. Der 41-Jährige war bis zum Sommer beim Regionalligisten VfV Hildesheim unter Vertrag. „Seine Erfahrung merkt man schon im Training an der Lautstärke“, sagt Tosun. Das habe bisher gefehlt. „Das ist keine Kritik an unserem Torwart Joris Richter. Er hat sehr gute Spiele gemacht.“ Für die jungen Kicker diene Kiontke aber auch als Vorbild: Dass man bei entsprechender Lebensweise sehr lang sehr fit bleiben kann.

Die Vorbereitung sei schwierig gewesen. „Wir hatten immer wieder mal Corona-Fälle, sodass selten die ganze Mannschaft trainieren konnte. Üben konnten wir auf einer Nebenfläche, aber da sind auch Spieler umgeknickt und fielen dann aus. Optimal war die Vorbereitung jedenfalls nicht“, sagt Tosun.

Gearbeitet hat er am Umschaltverhalten. „Wir haben oft nach Ballverlusten Gegentore kassiert“, stellt er fest. Sollte das Spiel gegen den SV Lauingen-Bornum am Sonntag angepfiffen werden (15 Uhr), wird sich zeigen, was das gebracht hat. Denn: „Lauingen ist eine typische Umschalt-Mannschaft.“

Von Matthias Press