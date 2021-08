Kreis Peine

Der TSV Clauen Soßmar aus der 1. Kreisklasse hat überraschend den Hohenhamelner Fußball-Gemeindepokal gewonnen. Im Vechelder Gemeindepokal erreichte Ausrichter Arminia in überzeugender Manier das Halbfinale. Der Bezirksligist bezwang den Kreisligisten TSV Sonnenberg mit 5:1. Ein gutes Ergebnis für den Veranstalter gab es auch finanziell: Aus Einnahmen und Spenden überweist Arminia mehr als tausend Euro an die Flut-Geschädigten.

Das erste Halbfinale des Turniers des Bültener SC hat Kreisligist VfL Woltorf gewonnen und das Finale (Mittwoch, 18.30 Uhr) erreicht. Wer der Gegner wird, entschiedet sich am Dienstag in der Partie TSV Eixe – Arminia Vöhrum.

Der SV Lengede brauchte im Halbfinale das Elfmeterschießen, holte sich dann aber den Siegerpokal im Turnier von Fortuna Lebenstedt.

Hohenhamelner Pokal

TSV Clauen/Soßmar – Herta Equord 1:0 (1:0). „Bei uns haben die einfachsten Sachen nicht funktioniert. Wir hatten einen ganz schlechten Tag erwischt und Clauen/Soßmar hat absolut verdient gewonnen“, resümierte Benjamin Küster, Fußball-Obmann beim Kreisligisten Equord. Zwar machte Veranstalter Herta zum Ende hin vor knapp hundert Zuschauern nochmal Druck – ein Unentschieden hätte schließlich zum Pokalgewinn gereicht. Aber ein Tor fiel nicht mehr. „Clauen/Soßmar hätte auch höher führen können, aber unser Torwart hat einige Male super geklärt“, lobte Küster den Herta-Keeper Sascha Röseler.

Auch wenn das Turnier durch die Absage von TuS Bierbergen gelitten habe, waren die Equorder insgesamt zufrieden. „Es war eine schöne Woche, und diejenigen, die da waren, hatten viel Spaß. Alle waren froh, dass wieder Fußball gespielt wurde“, sagte Küster.

Tor: 1:0 Timo Jurkat (35.)

Vechelder Pokal

Arminia Vechelde – TSV Sonnenberg 5:1 (2:1). „Sonnenberg hatte in 90 Minuten nur drei Chancen“, stellte Arminia Vecheldes Fußball-Obmann Marc Hölemann fest. Schon der Halbzeitstand sei schmeichelhaft für Sonnenberg gewesen, weil für die Vechelder mehr dringelegen habe.

„In der zweiten Halbzeit haben wir dann die Tore geschossen, sie waren hochverdient.“ Viel Schwung brachte der zur Halbzeit eingewechselte Bendix Willkner. „Insgesamt haben es aber alle Arminia-Spieler sehr gut gemacht.“ Das Ehrentor schoss Frederik Falb zum Spielstand von 2:1. Er verwandelte einen Freistoß aus 25 Metern direkt.

Tore: 1:0 Cedrik Kunz (13.), 2:0 Marius Giesemann (16.), 2:1 Frederik Falb (27.), 3:1 Bendix Willkner (76.), 4:1 Marius Giesemann (85.), 5:1 Tim Depner (90.).

AH: Arminia Vechelde – Grün-Weiß Vallstedt 0:4 (0:2). „Die Vallstedter Altherren waren klar besser und sind in dieser Form klarer Turnierfavorit“, sagte Marc Hölemann, der als Schiri einsprang, weil der angesetzte nicht erschienen war. Kevin Meyer erzielte zwei Tore, und auch GW-Torhüter Hoffmann habe eine starke Leistung geboten.

Tore: 0:1 Dennis Spyra (3.), 0:2 Kevin Meyer (29.), 0:3 Michael Möller (49.), 0:4 Meyer (56.).

Im Halbfinale spielen die Herren von Arminia am Mittwoch (19 Uhr) gegen Rot-Weiß Groß Gleidingen. Bereits am Dienstag wird das erste Halbfinale zwischen Grün-Weiß Vallstedt und TSV Bodenstedt ausgetragen. Die gleiche Paarung gibt es am Mittwoch (17.30 Uhr) im Halbfinale der Altherren. Das erste Halbfinale der Oldies bestreiten am Dienstag ab 17.30 Uhr die SG Bortfeld/Wedtlenstedt und der TSV Denstorf.

Turnier des Bültener SC

Bültener SC – VfL Woltorf 3:5. „Wir kamen die ersten 20 Minuten gar nicht ins Spiel – und gingen dann wie aus dem Nichts in Führung“, sagte BSC-Sprecher und -Spieler Kai Ulbrich. Patrik Frühling hatte auf Ayhan Erolglu durchgesteckt, und der traf. „Woltorf war besser, glich aus, aber wir gingen durch Patrik Frühling erneut in Führung“, schilderte Ulbrich. In der zweiten Halbzeit machte der Kreisligist aus dem 1:2 ein 3:2 – doch das Team aus der 1. Kreisklasse glich durch Eroglus 25-Meter-Schuss in den Winkel aus. Nachdem der VfL durch Sebastian Kroemer erneut in Führung gegangen war, machte der BSC auf – und kassierte noch das fünfte Gegentor durch Valentin Uhe.

„Es war ein verdienter Sieg für Woltorf, aber wir sind zufrieden. Wir haben das Spiel gegen den klassenhöheren Gegner lange offen gehalten“, sagte Ulbrich.

Tore: 1:0 Ayhan Eroglu (30.), 1:1 Nico Metzing (25.), 2:1 Patrik Frühling (40.), 2:2 Metzing (50.), 2:3 Nick Helwes (60.), 3:3 Eroglu (71.), 3:4 Sebastian Kroemer (76.), 3:5 Valentin Uhe (84.).

Turnier in Lebenstedt

Fortuna Lebenstedt – SV Lengede 4:5 (1:1, 1:1). „Wir sind nicht in Tritt gekommen“, gestand SVL-Trainer Dennis Kleinschmidt. Der gastgebende Bezirksligist hatte zwar im 60-Minuten-Halbfinale nur zwei Chancen, nutzte aber gleich die erste. „Wir mussten dann immer wieder anlaufen, unser Pass-Spiel war aber nicht gut“, sagte Kleinschmidt.

Der Ausgleich gelang dennoch – und dabei blieb es. „Das Unentschieden war aufgrund der kämpferischen Leistung unseres Gegner gerecht.“ Das Elfmeterschießen wurde durch einen Pfostenschuss der Lebenstedter zugunsten der Lengeder entschieden.

Im zweiten Halbfinale besiegte der BSC Acosta den VfL Salder mit 3:0 (1:0).

Tore: 1:0 Kenneth Deubel (17.), 1:1 Felix Karger (30.). Im Elfmeterschießen trafen für Lengede Christopher Boog, Marcel Burkutean, Yannick Könnecker und Klaas Gatermann.

SV Lengede – BSC Acosta 3:0 (1:0). Gegen den Landesliga-Konkurrenten bot der SVL im Finale eine gute Leistung. „Defensiv haben wir keine nennenswerte Chance zugelassen“, lobte Kleinschmidt. Auch das Vorhaben, den in der Vergangenheit hin und wieder gezeigten Schlendrian abzustellen, sei gelungen. Ein überagendes Spiel bot Justin Folchmann, der einen Elfmeter herausholte, als er vom BSC-Torhüter von den Beinen geholt wurde – und acht Minuten später das 3:0 erzielte, nachdem er den Keeper umkurvt hatte. Bitter war allerdings die Verletzung von Noah Selter, der sich bei einem Zweikampf einen Knöchelbruch zuzog und am Dienstag operiert wird.

Platz 3 sicherte sich der VfL Salder mit einem 1:0 Gastgeber Fortuna Lebenstedt.

Tore: 1:0 Vincent Ibe (34.), 2:0 Semi Boog (52., Strafstoß), 3:0 Justin Folchmann (60.).

