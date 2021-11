Broistedt erkämpft sich die Punkte in Renshausen

Renshausen

Die Oberliga-Fußballerinnen des FC Pfeil Broistedt sind auf Tabellenplatz 3 geklettert. Den FFC Renshausen hat das Team von Trainer Börge Warzecha wie im Hinspiel bezwungen. Die zweite Mannschaft der Pfeile kassierte in der Landesliga eine Niederlage gegen den Spitzenreiter.

FFC Renshausen – Pfeil Broistedt 1:3 (1:1). Beim 4:2-Sieg im Hinspiel der Oberliga waren die Pfeile das bessere Team. Diesmal fehlten ihnen allerdings ein halbes Dutzend Spielerinnen aufgrund von Verletzungen und Urlaub, und sie taten sich lange Zeit schwer. „Wir hatten aufgrund der Personalsituation von Vierer- auf Dreierkette umgestellt und wollten so Druck machen. Wir haben uns allerdings ein frühes Gegentor eingefangen und brauchten 20 Minuten, um uns wieder zu fangen“, sagte Warzecha.

Nachdem Tia Zimmermann zwei Gegnerinnen ausgespielt hatte, legte sie auf Lisa Förster quer, die zum 1:1 (22.) traf. „Danach waren wir besser im Spiel“, stellte der Pfeil-Trainer fest. „Wir haben den Kampf angenommen. Das Spiel ist dennoch immer fair geblieben.“

In der zweiten Halbzeit gewannen die Gäste die Oberhand im Mittelfeld, die Führung fiel allerdings erst in der Schlussphase. Einen Abstoß verlängerte Carolin Benkert zu Lisa Förster, die auf die Torhüterin zulief und ihr zweites Tor an diesem Tag erzielte. In der Nachspielzeit erhöhte Lucie Kraft, als sie bei einem Abpraller nach einem Freistoß am schnellsten schaltete. Warzechas Fazit: „Diesen Sieg mussten wir uns erkämpfen.“

Tore: 1:0 Depper (3.), 1:1, 1:2 Förster (22., 84.), 1:3 Kraft (90.+2).

FC Pfeil Broistedt II – SV Wendessen 0:4 (0:1). „Kämpferisch war es eine gute Leistung von uns, zumal mehrere Spielerinnen fehlten, weil sie bei der Ersten aushelfen mussten. Gegen Wendessen sind andere noch viel heftiger unter die Räder gekommen“, sagte Pfeil-Trainer Kevin Amendy. Seine Stürmerin Jennifer Bätge hatte sogar die Führung auf dem Fuß, schoss aber am Tor vorbei.

Pfeil-Torhüterin Zoe Brockmann verhinderte eine höhere Niederlage. Für den Tabellenführer schoss die frühere Broi-stedterin Denise Böndel zwei Tore.

Tore: 0:1 Heidrich (28.), 0:2 Böndel (56.), 0:3 Bölsing (69.), 0:4 Böndel (78.).

Von Matthias Press