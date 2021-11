Bei Vahdet zu Gast: SV Lengede hofft auf einen aktiven Gegner

Lengede

Erst die Niederlage gegen Schlusslicht Calberlah, dann der Sieg gegen den Topfavoriten aus Schöningen, und am Sonntag ist der Gegner wieder ein Team von unten. Am Sonntag (14 Uhr) ist der Fußball-Landesligist SV Lengede zu Gast im Nachbarschaftsduell beim KSV Vahdet Salzgitter in Lebenstedt. „Jedes Spiel fängt wieder bei 0:0 an“, sagt Trainer Dennis Kleinschmidt, der sein Team dafür unter der Woche sensibilisiert hat.

KSV Vahdet Salzgitter – SV Lengede (Sonntag, 14 Uhr). „Eigentlich haben wir eine brutale Qualität“, sagt der SVL-Coach. „Wir müssen uns aber auch gegen die vermeintlich schwächeren Gegner motivieren können.“ Mit elf Punkten liegen die Salzgitteraner derzeit in der Abstiegszone, haben bisher aus zwölf Spielen nur drei Siege und zwei Remis geholt. Vahdet habe laut Dennis Kleinschmidt aber eigentlich einen ordentlichen Kader.

„Denen haben bisher ein, zwei extrem wichtige Spieler gefehlt“, weiß der Coach und nennt Stürmer Sadik Balikci. Dafür trat ein früherer Vechelder beim KSV Vahdet in Erscheinung. Bayram Üsküplü erzielte die Hälfte der 18 Treffer, die das Team bisher auf dem Konto hat.

Dennis Kleinschmidt hofft auf ein offenes Spiel, „dass die sich nicht hinten reinstellen. Aber so kenne ich diese Mannschaft eigentlich auch nicht. Die versuchen meistens, richtig Fußball zu spielen“, erklärt der Lengeder Trainer.

Neben den Langzeitverletzten muss der Fußball-Landesligist auf drei weitere Spieler verzichten. Nick Henke ist verletzt, Innenverteidiger Leon Hoffmann fehlt aus privaten Gründen und Lengedes Stamm-Sechser Ismet Hussein sitzt seine Strafe für die fünfte Gelbe Karte ab.

Von Lukas Everling