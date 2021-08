Andere Vorzeichen für Wendezelle, Woltwiesche als Pokal-Außenseiter

Wendezelle/Woltwiesche

An das letzte Spiel seiner Mannschaft beim SV Innerstetal vor knapp einem Jahr erinnert sich Wendezelles Trainer Thomas Mainka gerne. „Unser Kader war riesengroß, wir waren super auf die Saison vorbereitet, herrlicher Sonnenschein – und wir haben 6:1 gewonnen“, berichtet der Coach von diesem Freundschaftsspiel. Nun treten die Wendezeller zur zweiten Runde des Bezirkspokals in der Samtgemeinde Baddeckenstedt bei Salzgitter an – und die Vorzeichen sind gänzlich anders, als noch 2020. Zudem tritt Viktoria Woltwiesche beim VfL Leiferde an.

SV Innerstetal – TSV Wendezelle (Mittwoch, 18.30 Uhr, in Groß Elbe). Tatsächlich ist vieles anders: „A: Wir spielen im Dunkeln. B: Wir haben nicht so viele fitte Leute. C: Wir sind nicht so gut vorbereitet. Wir sind in diesem Jahr drei Wochen hinten dran“, hadert der Wendezeller Trainer. Das merke er vor allem in den Spielen gegen kampstarke Teams – wie am Sonntag gegen Vöhrum. Und auch den SV Innerstetal erwartet der Coach als „robuste Truppe“.

Thomas Mainka wolle einige seiner Spieler schonen. „Die beiden Erichs haben seit vier Wochen nicht richtig trainiert und sind zuletzt so in das Spiel rein. Davor ziehe ich meinen Hut. Aber wir müssen auch vorsichtig sein“, erklärt der TSV-Trainer.

VfL Leiferde – Viktoria Woltwiesche (Mittwoch, 19 Uhr, Lüderstraße 2). Der Gegner sei keine „No-Name-Truppe aus der Kreisliga“, sagt Woltwiesches Co-Trainer Frank Lan-gemann. Mit 3:1 hatten die Braunschweiger in der ersten Runde bereits einen Bezirksligisten aus dem Wettbewerb geworfen. „Das wollen sie sicherlich wieder“, erklärt Lan-gemann, dessen Team nicht der Favorit in dieser Partie sei. „Wir werden aber sicherlich auch nichts verschenken.“

Von Lukas Everling