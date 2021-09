Adenstedt verliert aufgrund von Ping-Pong-Toren und zu viel Gequatsche

Kreis Peine

Nachdem Tabellenführer Broistedt mit 0:3 in Lafferde verlor, nutze Marathon Peine die Chance, sich mit einem 12:0-Kantersieg in Blumenhagen an die Spitze der Staffel A in der 1. Fußballkreisklasse zu setzen. In Staffel B fand nur eine Partie statt, diese gewann Edemissen mit 6:3 gegen Bülten und ist nun ebenfalls neuer Spitzenreiter seiner Staffel.

Staffel A

Teutonia Groß Lafferde II – Pfeil Broistedt II 3:0 (1:0). Dank Lafferdes Stürmer Patrick Schmidt, der einen Elfmeter herausholte und die beiden weiteren Tore zum Endstand beisteuerte, gewannen die Hausherren das Duell der beiden Zweitvertretungen deutlich. „Im ersten Durchgang war es eine sehr zerfahrene Partie, in der wir aufgrund einer gelb-roten Karte sogar in Unterzahl gerieten“, berichtete SVT-Coach André Koster. Im zweiten Durchgang standen die dezimierten Lafferder tief und nutzen ihre Konterchancen. „Broistedt hat in dieser Phase auch nochmal alles nach vorne geworfen, beim Abschluss aber kein Glück gehabt.“

Tore: 1:0 Riedel (37., Foulelfmeter), 2:0,3:0 Schmidt (64.,90.+6).

SG Adenstedt – TSV Wipshausen 2:5 (2:1). Ping-Pong-Tore und zu viel Gequatsche – Adenstedt gibt die Führung aus der Hand. „Wipshausen hat mit vielen Nickligkeiten agiert, was auch gepfiffen, aber von uns immer wieder kommentiert wurde. Damit haben wir den Schiedsrichter gegen uns aufgebracht“, monierte SGA-Coach Markus Winkler das Verhalten seiner Spieler. „Im zweiten Durchgang wollten wir die Führung verwalten, aber dann springt der Ball in zwei Szenen munter im Strafraum hin und her und wir liegen plötzlich 2:3 hinten. Von uns kam dann offensiv zu wenig, so konnten wir das Ergebnis nicht noch einmal umreißen.“

Tore: 1:0 Mende (20.), 2:0 Wagner (32.), 2:1 Filbrandt (40.), 2:2 Brennecke (63.), 2:3 Rothe (76.), 2:4 Trappe (85.), 2:5 Rothe (89.).

Germania Blumenhagen – Marathon Peine 0:12 (0:4). Für die von Personalsorgen gebeutelte Germania kam es knüppelhart – bereits nach 15 Minuten musste Torhüter Tobias Sturm verletzungsbedingt vom Platz, und Marathon machte das Dutzend voll. „Heute kam alles zusammen, bei einem 0:12 kannst du auch nichts mehr schönreden, da spricht das Ergebnis für sich. Marathon war uns in allen Belangen überlegen“, zeigte sich Blumenhagens Spielertrainer Patrick Tschapke enttäuscht.

Tore: 0:1 Kocak ( 3.), 0:2 Demir (22.), 0:3,0:4 Khudeda (30.,45.), 0:5 El-Zeon (47.), 06,0:7,0:8 Lieckfeldt (54.,56.,60.), 0:9 Göksen (63, Foulelfmeter), 0:10 Lieckfeldt (67.), 0:11 Kavi (80.), 0:12 Lieckfeldt (84.).

Staffel B

TSV Edemissen II – Bültener SC 6:3 (2:1). Die Gäste scheiterten an ihrer Chancenverwertung und verloren zu allem Überfluss auch noch ihren Keeper Torben Schur nach einem Handspiel außerhalb des Sechzehners. „Bülten hätte zu Beginn höher führen müssen und bei unseren Toren war teilweise auch viel Glück dabei – wären die Gäste effektiver gewesen hätten Sie heute einen Punkt mitgenommen,“, bilanzierte Edemissens Trainer Michael Rothe.

Tore: 0:1 Bäthge (20.), 1:1 Eigentor (38.), 2:1 Beinsen (45.+1), 3:1 Gläser (57.), 4:1, 5:1 Langeheine (63.,83.), 5:2 A. Eroglu (87.), 5:3 Frühling (88.), 6:3 Heuer (90.+4).

TSV Clauen/Soßmar – MTV Wedtlenstedt abgesetzt. Nach der schweren Verletzung eines Wedtlenstedter Spielers am letzten Spieltag wurde entschieden das Spiel verlegen zu lassen. „Wir wollten erst einmal abwarten, bis unser Mitspieler wieder auf dem Weg der Besserung ist. Ich hoffe, dass ich so etwas nie wieder miterleben muss, dass jemand auf dem Fußballplatz um sein Leben ringen muss, deshalb wollten wir auch der Mannschaft die nötige Zeit geben, das zu verarbeiten“, beschrieb Wedtlenstedts Fußballobmann Matthias Essmann die Beweggründe. Am Sonntagmorgen gab es dann auch Grund zur Erleichterung. „Unser Mitspieler ist von der Intensivstation heruntergekommen und hat sich schon per WhatsApp-Nachricht bei der Mannschaft für die Genesungswünsche bedankt.“

Von Sönke Rathje