Kreis Peine

Das gewohnte Fußballtraining bleibt erstmal verboten. Zwar darf ab Montag, 8. März, theoretisch draußen trainiert werden, aber nur kontaktfrei und mit bis zu zehn Personen – und das auch nur, wenn der Inzidenzwert unter 50 liegt. Im Kreis Peine betrug der Wert an diesem Donnerstag 79,4. Ab dem 22. März soll auch Kontaktsport außen möglich sein: Beim Inzidenzwert bis 50 ohne Test, beim Wert bis 100 mit tagesaktuellem Test. Am 22. März treffen sich die Länder-Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel das nächste Mal.

Wendezelles Trainer Thomas Mainka sieht nicht erst jetzt die Bezirksliga-Saison als nicht mehr spielbar an. „Ich würde sie gern zu Ende bringen, auch mit Spielen im Mittwoch-Sonntag-Rhythmus. Die Spieler haben doch lieber ein Punktspiel als Training. Aber die Zahlen werden das auf absehbare Zeit nicht zulassen.“

Seine Kicker würden sich zwar selbst fit halten, so dass man beim Training nicht bei Null anfangen müsste, aber „Übungen in Grüppchen mit Abstand haben nicht viel mit Fußballtraining zu tun. Drei Wochen regulärer Trainingsbetrieb müssten vor dem Punktspielstart möglich sein.“

Von daher spreche die Zeit klar gegen die Saisonfortsetzung. „Vielleicht ist es sinnvoller, jetzt abzubrechen und dann die neue Saison wieder mit normaler Staffelstärke zu spielen. Aber auch dann sollten wir gleich mit Mittwochspielen loslegen.“ Kleine Staffeln mit vielleicht nur acht Mannschaften können nach Mainkas Ansicht nicht die künftige Lösung sein. Es wären viel zu wenig Spiele in einer Saison. „Wir müssen aufpassen, dass wir so nicht vor allem in den unteren Klassen alles abwirtschaften.“

Groß Lafferdes Trainer Oliver Hilger „weiß nicht, ob es Sinn macht, die restlichen Spiele in eine kurze Zeitspanne hineinzuquetschen“. Und wenn, sollte die Serie in den ohnehin schon halbierten Staffeln auch zu Ende gespielt werden. Sonst gäbe es kein sportlich korrektes Bild.

Hubert Meyer sieht trotz der aktuell widrigen Situation die Chance, die Punktspiele zu Ende zu bringen. „Wir haben viel dafür getan, dass die Jungs die konditionelle Basis behalten haben. Durchgehend haben sie jede Woche ein Intervall- und ein Ausdauertraining gemacht. Sollte es wieder losgehen, würden auch zwei bis drei Wochen Fußballtraining reichen“, sagt der Trainer des Kreisligisten Fortuna Oberg.

Der Vorteil in der Peiner Kreisliga sei, dass die Staffeln klein sind und nicht so viele Spiele zu absolvieren sind. Die Oberger hätten noch neun Punktspiele vor sich.

„Die Halbierung der Staffeln brachte bei uns Luft“, sagt Fußball-Kreisverbands-Chef Hans Hermann Buhmann. „Und wir versuchen weiterhin, eine sportliche Entscheidung hinzubekommen. Aber das Vorgehen bei uns muss kompatibel zum Bezirk sein.“ Das kann problematisch werden, weil die Teams auf Bezirksebene in Neunerstaffeln kicken und erst vier (zum Beispiel Arminia Vöhrum) oder sogar nur zwei (TSV Wendezelle) Spiele absolviert haben.

Der Vöhrumer Trainer Nils Könnecker kann sich eine Fortsetzung der Bezirksliga-Saison deshalb gar nicht mehr vorstellen. „Wie soll das denn bei den aktuellen Voraussetzungen klappen? Es ist alles rein spekulativ. Abbruch und Punkt“, erklärt der Coach deutlich. Viele Vereine wären froh drum, glaubt Könnecker, wenn es eine klare Linie geben würde, womit sie planen können. „Aktuell ist das nur eine sinnlose Warterei.“

Selbst wenn ab dem 25. April, den der Bezirksverband als beinahe letztmöglichen Re-Start-Termin genannt hat, gespielt werden könne, sei das „ein totgeborenes Ding. Wir hätten sehr viele Spiele in kurzer Zeit. Und im Sommer haben wir gesehen, dass das mit vielen Verletzungen enden kann“, erklärt Nils Könnecker, dessen Arminia durch den vorgezogenen Bezirkspokal mit Gruppenphase viele Ausfälle zu beklagen hatte.

Lengedes Trainer Dennis Kleinschmidt meint, dass der Abbruch der Saison „der allerletzte Schritt“ sein sollte. Der Landesliga-Coach habe vor allem die Befürchtung, dass sich das Szenario aus 2020 wiederholen könnte. „Es ist riskant, die Saison abzubrechen. Danach starten wir nämlich wieder eine neue Saison. Aber was machen wir, wenn die wieder nur drei Monate dauert?“

Viel mehr hält es der Coach in diesen Zeiten für eine gute Idee, aus dem gewohnten Saisonrhythmus auszubrechen. „Wir könnten doch versuchen, die Saison später fortzusetzen... und wenn es dann bis August dauert“, findet Dennis Kleinschmidt. Oder andersherum: „Wenn abgebrochen wird, dann könnten wir doch mit der neuen Saison am besten so früh wie möglich starten. Wer braucht denn aktuell unbedingt eine Sommerpause?“ Für den Lengeder Trainer zähle nur, bald wieder mit der Mannschaft auf dem Feld zu stehen.

Kontaktfreier Sport innen ist frühestens ab 22. März beim Inzidenzwert unter 50 erlaubt, beziehungsweise mit tagesaktuellem Test beim Inzidenzwert bis 100. Frühestens ab 5. April soll Kontaktsport innen wieder möglich sein, aber auch nur beim Inzidenzwert bis 50.

Von Lukas Everling und Matthias Press