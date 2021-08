Es geht ans Eingemachte: Während Broistedts Frauen im DFB-Pokal, die Peiner Bezirksteams in der Liga und die Kreisklassen-Teams in der Pokal-Qualifizierung antreten, haben aber zumindest die Kreisligisten noch Zeit für ein letztes Testspiel. Einige Mannschaften verzichten auf diese Option, in Dungelbeck treffen allerdings zwei Kreisligisten aufeinander. Hier wird am Wochenende gekickt.