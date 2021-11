Peine/Chomutov

Elijas bekommt den Ball auf der rechten Seite, startet nach innen, lässt den ersten Tschechen stehen, dann den zweiten und schießt aus 16 Metern: Der Ball schlägt flach im kurzen Winkel zum 2:1 ein.

Im ersten Länderspiel für Deutschland gleich ein Tor zu schießen – ein Traum. „Natürlich habe ich mich in dem Moment gefreut, aber wir wollten gleich weitermachen, weil wir gemerkt haben, dass wir gerade gut im Spiel sind“, sagte Elijas Aslanidis.

Der 15-Jährige hatte das Kicken beim VfB Peine gelernt und war zur U14 zum VfL Wolfsburg gewechselt. Und dort gehört er seitdem zum Kader der besten Juniorenteams. Mittlerweile spielt er mit der U16 in der Regionalliga gegen Mannschaften wir Hamburger SV II, FC St. Pauli II oder VfB Lübeck. Mit dem VfL liegt er auf dem zweiten Tabellenplatz – und auch in der Torjägerliste mit fünf Treffern in sieben Spielen auf Rang zwei.

„Die Einladung zu den Länderspielen gegen Tschechien kam per Mail“, berichtet der Silberkamp-Schüler. „Zwei Tage vor der Abfahrt.“ Im Sommer hatte er an einem Auswahl-Lehrgang für Nationalkader-Kandidaten teilgenommen – sein erster. Denn vorher waren diese Treffen wegen Corona ausgefallen. Da die Test-Länderspieltermine feststanden, war die Einladung dazu nicht die ganz große Überraschung.

„Ich bin zusammen mit meinem Mitspieler Leonard Köhler mit dem Zug nach Chemnitz gefahren“, sagt Elijas. Dort war der U16-Nationalkader im Hotel untergebracht, zu den beiden Testspielen innerhalb von drei Tagen ging es per Bus ins tschechische Chomutov.

In der ersten Partie durfte der Peiner als Zehner im Mittelfeld gleich durchspielen – und machte seine Sache offenbar gut. Denn im Einzelgespräch, das das Trainerteam im Anschluss mit den Kickern anberaumt hatte, wurde er nicht nur für sein Tor gelobt. Gute Dribblings und ein guter Abschluss wurden ihm attestiert. Dass die Deutschen das Spiel 2:3 verloren, liegt nach Meinung des 15-Jährigen daran, dass die Mannschaft noch nicht eingespielt ist. „Wir kannten uns ja noch nicht so gut. Beim Anlaufen zum Beispiel hat das noch nicht so harmoniert. Aber eigentlich waren wir besser.“

Im zweiten Testspiel am gleichen Ort wurden die Kicker aufgestellt, die vorher pausiert hatten. So saß der Peiner erst einmal auf der Bank und wurde in der 57. Minute beim Stand von 2:1 für Deutschland eingewechselt. Endstand 3:1.

„Vor meinem ersten Länderspiel war ich schon aufgeregt“, gesteht Elijas. Bei der Nationalhymne „haben wir versucht zu singen“, sagt er schmunzelnd. Das hatte das Trainerteam mit Chef Christian Wück (früher Spieler in Nürnberg, Karlsruhe, Wolfsburg und Bielefeld) vorher allerdings nicht mit den Jungs trainiert.

Im Januar steht ein Trainingslager in Spanien für die deutsche U16-Auswahl auf dem Programm. „Ich möchte gern dabei sein“, sagt Elijas. Denn dort wird sich der Kader für das sogenannte Entwicklungsturnier herauskristallisieren, das im Februar mit hochrangigen Gegnern wie Spanien und Portugal ausgetragen wird.

Langfristiges Ziel des Peiners ist ein Profivertrag, am liebsten in der ersten Liga. Wo wäre ihm fast egal, denn einen Lieblingsverein hat er nicht. „Ich gucke mir gern die Mannschaften an, die gut Fußball spielen“, sagt er.

Sein Vater Kiriakos Aslanidis, Stützpunkt-Koordinator beim DFB und Landesauswahltrainer des niedersächsischen Fußballverbandes, drückt ihm die Daumen. Und natürlich hat er einen Tipp: „Es gibt Spieler, die gut mit dem Ball umgehen können. Und es gibt welche die gut gegen den Ball arbeiten können. Als Profi muss man beides können.“

Von Matthias Press