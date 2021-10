Kreis Peine

War das bereits eine Vorentscheidung im Rennen um Tabellenplatz eins in der Kreisliga-Staffel B? Die Fußballer des verlustpunktfreien Spitzenreiters TSV Sonnenberg gewannen das Gipfeltreffen gegen den ärgsten Konkurrenten Schwicheldt und bauten dadurch ihren Vorsprung zu den Rot-Weißen auf sechs Punkte aus. Am Tabellenende gelang Lengedes zweiter Mannschaft der erste Saisonsieg. Dadurch rutschte der VfL Woltorf trotz des Unentschiedens gegen Broistedt auf den letzten Platz.

TSV Sonnenberg – Rot-Weiß Schwicheldt 1:0 (0:0). Übermütige Party-Laune herrschte nach dem Abpfiff unter Sonnenbergs Spielern, die in den vorherigen 90 Minuten viele brenzlige Situationen überstehen mussten. Als Turm in der Schlacht erwies sich TSV-Torwart Christoph Horaiske. „Christoph zeigte mehrere Glanzparaden, rettete uns dadurch den Sieg“, lobte Sonnenbergs Trainer Andy Bresch, der einräumte, dass die Gäste vor allem in der ersten Halbzeit besser waren, mehr Willen zeigten. „Wir agierten zu passiv, kamen nicht in die Zweikämpfe.“ Nach der Pause habe sich seine Mannschaft gesteigert und sich mehr zugetraut. „Die Partie war dann ausgeglichen. Trotzdem steht fest, dass wir zumeist hinten drin standen. Schwicheldt hatte mehr Spielanteile.“

RW-Trainer Tobias Dreyer analysierte ähnlich wie sein Pendant. „In der ersten Hälfte war meine Mannschaft drückend überlegen. Sie hätte mit drei, vier Toren führen müssen. In der zweiten Halbzeit fehlte bei uns der Zug zum Tor etwas. Aber insgesamt muss man sagen, so wie das Spiel verlaufen ist, müssen wir eigentlich gewinnen.“

Tor: 1:0 Voges (49.).

VfL Woltorf – Pfeil Broistedt 1:1 (1:0). „Das waren zwei verlorene Punkte“, ärgerte sich VfL-Trainer Nedin Cerimovic, der seine Mannschaft über weite Strecken besser als den Gegner sah. „Leider verpassten wir es nach unserem 1:0 nachzulegen.“ Im zweiten Abschnitt hätten die Broistedter bis zu ihrem Ausgleich leichte Vorteil gehabt. „Anschließend waren wir druckvoller, vergaben jedoch unsere Torchancen.“

Tore: 1:0 Helwes (31.), 1:1 Büttner (68.).

TB Bortfeld – SV Lengede II 1:3 (1:2). Nach Ansicht von TB-Trainer Garrit Klaproth haben die Bortfelder ihr Glück vom zurückliegenden 3:0-Sieg gegen Broistedt aufgebraucht. „Denn eigentlich war die jetzige Begegnung ein Unentschieden-Spiel.“ Den Lengedern attestierte er, dass sie – vor allem in der ersten Halbzeit – überlegen gewesen seien. „Die zweite Halbzeit war ausgeglichen, da meine Spieler eine bessere Einstellung zeigten.“

Tore: 1:0 Saue (5.), 1:1, 1:2 Didzoleit (10. 42.), 1:3 Buchner (90.).

Herta Equord – TSV Eixe 0:2 (0:2). Trotz 60-minütiger Überzahl schafften es die feldüberlegenen Equorder nicht, die Gäste-Abwehr zu knacken. „Weil wir zu umständlich agierten und vorm Tor unvermögend waren. Die Gegentore fielen nach individuellen Fehlern“, kritisierte der Herta-Vorsitzende Kevin Hilbig. Mehr noch: „Ich glaube, die Eixer hätten noch eine zweite Rote Karte kriegen können, und wir hätten immer noch kein Tor geschossen. Aber so ist das nun mal – es gibt Tage, da klappt nichts.“

Tore: 0:1 Lukatis (20.), 0:2 Diallo (37.). Besonderes: Rote Karte (30.) für Clemens Mainusch (Eixe) wegen Foulspiels.

Von Jürgen Hansen