Michael Zorc glaubt an einen Verbleib von Torjäger Erling Haaland in diesem Sommer bei Borussia Dortmund. „Wir planen weiter mit ihm - unabhängig davon, wo wir am Ende landen werden“, sagte der BVB-Sportdirektor am Dienstag vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Manchester City.