Die Fans des Hamburger SV sehnen sich danach, drei Jahre nach dem Abstieg endlich wieder in die Bundesliga aufzusteigen. Doch auch finanziell sollte der HSV den Sprung in die höchste Spielklasse dringend schaffen. In der Corona-Krise drohen nämlich hohe Millionen-Verluste, die so zumindest etwas gemildert werden könnten.