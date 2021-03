Venedig will Kreuzfahrtschiffe auf Abstand halten

Millionen von Besuchern und gigantische Kreuzfahrtschiffe in der Lagune: In Venedig haben Umwelt und Substanz durch den Massentourismus massiv gelitten. Ein neues Kreuzfahrtterminal soll einwenig Abhilfe verschaffen.

Ein Kreuzfahrtschiff fährt am Markusplatz vorbei. Venedig will Kreuzfahrtschiffe nicht mehr so nahe an seinen historischen Stätten ankern lassen. Quelle: Luca Bruno/AP/dpa