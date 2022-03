Schneewarnung in Türkei und Griechenland: Flüge gestrichen

Istanbul

Wegen der Ankündigung starken Schneefalls in der Türkei hat die Fluggesellschaft Turkish Airlines Hunderte Flüge abgesagt.

Es wurden insgesamt 205 Verbindungen für Donnerstag (10. März) von beiden Flughäfen in Istanbul gestrichen, wie die Airline mitteilte. Betroffen seien Inlands- und Auslandsflüge. Auch weite Teile des öffentlichen Lebens dürften in den kommenden Tagen lahm liegen. In Griechenland bereiteten die Behörden die Bürger ebenfalls auf einen Wintereinbruch mit starkem Schneefall vor.

Diverse Einrichtungen bleiben geschlossen

Schulen, Kitas, Universitäten und weitere Einrichtungen sollen auf Anweisung des Gouverneursamtes der Provinz Istanbul bis Montag geschlossen bleiben. Gerichte sollten am Donnerstag ihre Arbeit aussetzen, Richter und Staatsanwälte würden in Urlaub geschickt, teilte der zuständige Rat mit. Die türkische Generaldirektion für Meteorologie hat für die kommenden Tage in weiten Teilen des Landes Schneefall und Temperaturen um den Gefrierpunkt vorausgesagt.

Auch in Griechenland warnten Behörden und Meteorologen vor Schneefall durch Tief "Filippos". Im Norden Athens sollen die Schulen am Donnerstag vorsorglich geschlossen bleiben. In anderen Teilen des Mittelmeerlandes werden ebenfalls Temperaturen um die null Grad und Schnee erwartet.

Erst Ende Januar hatte ungewöhnlich viel Schnee im Großraum Athen zu massiven Problemen geführt. Tausende Menschen blieben über Nacht auf der Autobahn stecken. Die Regierung stand anschließend wegen des schlechten Managements beim Schneechaos in der Kritik. Auch die Türkei hatte im Januar Schnee-Probleme.

© dpa-infocom, dpa:220309-99-452360/9

dpa