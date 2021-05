Naumburger Dom, Luthermuseen und Bauhaus öffnen wieder

Naumburg/Dessau-Roßlau

Kulturliebhaber kommen nach und nach stärker auf ihre Kosten - dank sinkender Corona-Inzidenzen öffnen viele Museen wieder. Der Naumburger Dom etwa wird nach siebenmonatiger Schließung vom 1. Juni an Besucher empfangen, wie die Vereinigten Domstifter zu Merseburg und Naumburg mitteilten.

Voraussetzung sei, dass die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen im Burgenlandkreis unter 100 bleibe, am Mittwoch (26. Mai) lag sie bei 43,6. "Im Naumburger Dom ist die Restaurierung der Fenster im Ostchor abgeschlossen, die Glasfenster erstrahlen in neuem Glanz - ein atemberaubendes Bild, das sich dem Besucher jetzt bietet", erklärte Stiftsdirektor Hoger Kunde.

Auch das Bauhausgebäude und das Bauhaus Museum Dessau können vom 1. Juni an wieder besichtigt werden. Besucher müssten weiter Abstand halten und Maske tragen, Kontaktdaten würden erfasst, teilte eine Sprecherin der Stiftung Bauhaus Dessau mit. Die Meisterhäuser blieben noch geschlossen, es gebe keine Führungen.

Die Museen der Stiftung Luthergedenkstätten Sachsen-Anhalt in Wittenberg, das Lutherhaus und das Melanchthonhaus, öffnen bereits am Freitag für das Publikum. Voraussetzung ist eine telefonische Anmeldung für ein Zeitfenster. Führungen und Veranstaltungen würden nicht angeboten. Die Museen in Eisleben und Mansfeld sind schon seit dem 23. Mai wieder geöffnet, hieß es weiter.

© dpa-infocom, dpa:210526-99-748508/3

dpa