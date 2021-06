Hochzeitskleid von Diana im Kensington-Palast zu sehen

Das weltbekannte Hochzeitskleid von Prinzessin Diana kann in einer neuen Ausstellung bewundert werden. Legendär ist die mit Pailletten besetzte und 7,62 Meter lange Schleppe.

Das Hochzeitskleid mit der spektakulären lange Schleppe von Diana, Prinzessin von Wales, ist in der Ausstellung «Royal Style in the Making» zu sehen, die ab 03. Juni 2021 im Kensington Palast für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Quelle: Yui Mok/PA Wire/dpa