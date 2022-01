Leipzig

Viele Eltern haben lange auf die Möglichkeit gewartet, auch ihre Kinder gegen Corona schützen lassen zu können. Andere sind verunsichert aufgrund der möglichen Nebenwirkungen und fragen sich, ob der Schutz überhaupt notwendig ist? Auch unsere Redaktion erreichen dazu immer wieder Fragen. Beim Experten-Talk der Leipziger Volkszeitung, wie wie Partner im RedaktionsNetzwerk Deutschland, bat Redakteur Björn Meine die Leipziger Kinderärztin Dr. Melanie Ahaus, den Vorsitzenden der Sächsischen Impfkommission Dr. Thomas Grünewald und Dr. Andries Korebrits, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Helios Park-Klinikum Leipzig, um Antworten.

Frau Dr. Ahaus, mit welchen Fragen rund um die Corona-Impfung kommen Eltern und Kinder zu Ihnen in die Praxis? Wie groß ist die Verunsicherung?

Melanie Ahaus: Die meisten Eltern wollen wissen, ob das überhaupt nötig ist? Müssen wir das machen? Ist das sinnvoll? Wie sicher ist die Impfung? Jugendliche kommen dagegen meist schon aus eigener Motivation zu uns, weil sie keine Lust mehr auf die Corona-Pandemie haben. Bei denen gibt es kaum Fragen. Die vertrauen darauf, dass die Impfung sicher und gut ist.

Wie reagieren Sie auf geäußerte Ängste?

Melanie Ahaus: Bei denen, die sich dazu bereits entschieden haben, gibt es kaum noch Fragen. Wir bitten ja auch alle, sich vorher schon die Aufklärungsbögen herunterzuladen und anzuschauen. Falls doch Ängste geäußert werden, dann geht es meist um die Sicherheit des Impfstoffs. Wir nehmen uns natürlich die Zeit, diese Fragen ausführlich zu beantworten.

Dr. Melanie Ahaus Quelle: André Kempner

Wie sinnvoll ist die Impfung bei Kindern?

Auch die Leser Jan Braun und Roberto Weise fragen sich: Warum müssen Kinder überhaupt gegen Corona geimpft werden, die nach einer Infektion wenig bis gar keine Symptome bekommen. Und Stephan Horn möchte wissen: Gibt es überhaupt valide Daten zur Notwendigkeit?

Thomas Grünewald: Kinder haben gegenüber Erwachsenen einen individuellen Vorteil bei den Erkrankungen. Das Risiko ist um 90 Prozent reduziert. Es ist auch richtig, dass es vor allem bei Kindern und Jugendlichen mit Vorerkrankungen zu schweren Verläufen kommt. Nichtsdestotrotz haben wir keinen Marker, der erkennen lässt: Derjenige bekommt einen schweren Verlauf und derjenige eben nicht. Darüber hinaus können Kinder nach einer Covid-19-Infektion starke Entzündungsreaktionen durchmachen – das sogenannte PIMS. Das sind Organveränderungen durch überschießende Inflammation. Kinderärzte kennen das auch als Kawasaki-Syndrom. Dieses trifft auch zuvor gesunde Kinder – nicht viele, aber aus meiner Sicht wurde das bisher unterschätzt. Weltweit müssen 50 Prozent der Betroffenen auf die Intensivstation. Mit der Impfung können wir solche Verläufe zu 80 Prozent verhindern. Als drittes kommt der gemeinschaftliche Effekt dazu. Die Pandemie trifft schließlich alle Menschen. Man kann nicht einfach eine Altersgruppe heraus nehmen und sagen: Um die kümmern wir uns jetzt nicht.

Herr Dr. Korebrits, wenn Sie als Kinder- und Jugendpsychiater jemand fragt, ob er sein Kind impfen lassen soll – was sagen Sie?

Andries Korebrits: Ich rate auf jeden Fall zu einer Impfung. Meine Klinik ist voll mit Kindern und Jugendlichen, die sich impfen lassen wollen. Schon als das bei Erwachsenen möglich wurde, waren Kinderimpfungen bei uns ein ständiges Thema, und als es dann hieß, bald sind auch sie an der Reihe, gab es gleich viele Anfragen.

Leserin Mandy Rönckendorf beruft sich auf Experten und sagt, eine Herdenimmunität sei ohnehin nicht zu erreichen. Warum dann trotzdem gesunde Kinder mit vergleichsweise geringem Risiko impfen?

Thomas Grünewald: Der individuelle Vorteil ist tatsächlich vorhanden. Durch das Impfen werden mögliche Komplikationen um 70 bis 80 Prozent reduziert. Dazu kommt, dass wir jetzt auch eine Durchseuchung fürchten müssen. Laut Weltgesundheitsorganisation wird sich jeder zweite Europäer mit der Omikron-Variante auseinandersetzen müssen. Das sind 180 Millionen Menschen. Von diesen werden sehr viele schwer krank werden – auch wenn die Variante insgesamt milder ist. Das gleiche gilt für Kinder. Wenn nur ein Prozent richtig erkrankt und davon jedes zehnte Kind in die Klinik muss, dann ist das bei einer Million infizierten Kindern ein Problem.

Sylke Däbler schrieb uns, der Corona-Impfstoff unterscheide sich von anderen, die Kinder sonst bekommen. Die Wirkung sei auch nicht so anhaltend, es müsse ja immer wieder nachgeimpft werden. Stimmt diese Einschätzung?

Thomas Grünewald: In den ersten zwölf Lebensmonaten sind auch drei bis vier Impfungen gegen Diphtherie als Basis für spätere Auffrischungen nötig. Es braucht ebenfalls drei bis vier Impfungen gegen den Wundstarrkrampf. Nun ist eben ein ganz neuer Erreger aufgetaucht, unser Immunsystem war wieder naiv, kannte Corona überhaupt noch nicht. Das bedeutet: Wir alle sind in diesem Fall wieder wie Säuglinge und brauchen drei bis vier Impfungen für eine Grundimmunität gegen diesen Erreger.

Ein Vater aus Bad Düben schreibt, in der Klasse seines Sohnes habe die Mehrzahl der Schüler bereits eine Corona-Infektion durchgemacht. Lohnt es da überhaupt, sich noch zu impfen oder gibt es schon Herdenimmunität?

Thomas Grünewald: Die Idee der Herdenimmunität ist rein mathematisch. Immer dann, wenn Schleimhäute betroffen sind, funktioniert die Herdenimmunität aber nicht so, wie wir das gerne hätten. Wir kriegen vielleicht eine sogenannte Populationsimmunität, bei der durch die Vielzahl der Menschen, die irgendwann immun sind, auch Kleinkinder wie in einem Kokon mitgeschützt werden. Wenn man das hochrechnet, bräuchten wir dazu aber inklusive Booster eine Durchimpfungsrate von 99 Prozent.

Wie groß ist die Gefahr von Impfschäden und Nebenwirkungen?

Mögliche Impfschäden sind für viele Leserinnen und Lesern ein großes Thema, vor allem Herzmuskelentzündungen (Myokarditis) spielen in den Fragen immer wieder eine Rolle. Ramona Müller schreibt, das Robert-Koch-Institut habe 2021 die schweren Reaktionen bei 12- bis 17-Jährigen mit einer Häufigkeit von bis zu zwei Prozent angegeben. Wie ist da die aktuelle Studienlage?

Thomas Grünewald: Die zwei Prozent stimmen nicht. Nach den ersten Kinderimpfungen in Israel lag die Wahrscheinlichkeit für schwere Nebenwirkungen bei eins zu 26.000. Jetzt ist die Datenmenge größer und das Risiko bei den 12- bis 18-Jährigen ist auf eins zu 60.000 gesunken. In den USA wurden inzwischen auch 8,4 Millionen Kinder im Alter von 5- bis 11 Jahren geimpft, und dabei sind genau acht solcher Herzmuskelerkrankungen aufgetreten. Das heißt: Das Risiko ist in dieser Altersgruppe eins zu eine Million. Kinderärzte empfehlen zwei Tage körperliche Schonung nach der Impfung, und auch das hat noch einmal eine reduzierende Wirkung auf das Risiko von auftretenden Nebenwirkungen.

Dr. Thomas Grünewald. Quelle: André Kempner

Melanie Ahaus: Wenn Kinder an Covid-19 erkranken, ist das Risiko für eine Myokarditis höher. Natürlich ist die Impfung eine individuelle Entscheidung. Gerade bei Kindern, die Leistungssport betrieben, hören wir oft als Argument dagegen: Unser Kind kann dann zwei Tage kein Sport machen. Ich empfehle immer, gerade auch solche Kinder zu schützen. Wenn sie eine Corona-Infektion bekommen, die nur als Schnupfen wahrgenommen wird und sie dann trotzdem Sport betreiben, ist die Gefahr einer Myokarditis viel höher.

Hatten Sie in Ihrer Praxis schon mit schweren Impfnebenwirkungen zu tun?

Melanie Ahaus: Nein, bisher nicht. Die Impfung wird allgemein sehr gut vertragen. Vor wenigen Tagen gab es ein Treffen des Netzwerks Kinderärzte hier in Leipzig, und niemand konnte dort von schweren Nebenreaktionen berichten. Wir sehen generell bei Impfungen auch mal einen Kreislaufkollaps, der schnell wieder vorbeigeht. Das gab es auch zwei, drei Mal mit dieser Impfung. Allergische Reaktionen gab es bisher ebenfalls nicht. Ich erinnere mich an einen Jungen mit Druckschmerzen in der Brust, bei dem wir erst dachten, es könne eine Myokarditis sein. Das hat sich aber nicht bestätigt.

Was sind denn die üblichen Nebenwirkungen bei der Corona-Impfung?

Melanie Ahaus: Typisch sind Schmerzen an der Einstichstelle, Kopfschmerzen und ausgeprägte Müdigkeit – die ja auch viele Erwachsene nach ihrer Impfung kennen. Das hält ein bis zwei Tage an. Dass jemand dabei auch Fieber bekommt, ist schon eher selten.

Sind Kopfschmerzen und leichtes Fieber nach einer Grippeschutzimpfung ein Warnsignal, dass es bei der Corona-Impfung noch stärkere Nebenwirkungen geben kann?

Melanie Ahaus: Ich denke, nein. Zumal die Zusammensetzung beim Corona-Impfstoff auch eine andere ist. Wir sehen bei den jährlichen Grippen-Schutzimpfungen immer wieder, dass in dem einen Jahr vielleicht gar keine Nebenwirkungen auftraten, dann im nächsten Jahr gab es welche. Es ist immer auch eine Frage, in welchem Allgemeinzustand das Kind bei der Impfung war, ob vielleicht schon ein leichter Infekt vorlag oder ob Entwicklungsfaktoren eine Rolle spielen.

Beeinflusst der Impfstoff die Entwicklung der Kinder?

Jelena Mehmeti fürchtet, dass sich die Genetik der Kinder nach der Impfung nicht gesund weiterentwickeln könne. Sie hat Angst, die Kinder würden genmodifiziert. Was sagen sie dazu?

Thomas Grünewald: Die Boten-RNA im Impfstoff wird einmal abgelesen und dann zerstört. Sehr gründliche Untersuchungen haben gezeigt, dass das Boten-RNA maximal acht Tage bestehen kann. Es kann dabei auch nicht in die Zelle hineingelangen und wird entsprechend auch nicht in die DNA im Zellkern umgeschrieben. Anders ist das beim Corona-Virus: Das baut sich auch ins Erbgut hinein. Es gab übrigens vor 50.000 Jahren schon einmal eine Corona-Pandemie – und von diesem Virus von damals haben wir noch immer etwas im Erbgut.

Was passiert, wenn ein Immunsystem im Aufbau mit dem Impfstoff konfrontiert wird? Ist das nicht ein Problem?

Melanie Ahaus: Kinder bekommen in den ersten zwei Jahren sehr viele Impfungen. Genauso haben Säuglinge auch zu Krankheitserregern in der freien Welt viel Kontakt. Das braucht das Immunsystem auch alles, um eine gute Immunabwehr bilden zu können.

Thomas Grünewald: Das Immunsystem wird damit trainiert. Wir wissen auch, dass das Immunsystem generell sehr gut mit Impfstoffen zurecht kommt. Es gibt etwa Analysen zu Diphtherie-Impfungen über zwanzig, dreißig Jahre hinweg: Die verursachen keinen Entwicklungsverzug. Es gibt Impfungen, die sogar einen positiven Kollateral-Effekt haben und beispielsweise die Bildung von Tumoren nebenbei auch noch hemmen. Es hat einfach fantastische Vorteile, wenn man sich impfen lässt.

Andries Korebrits: Wenn man sich über die Entwicklung der Kinder sorgt, dann sollten eher die Folgen der Pandemie das Thema sein. Wenn wir es schaffen, dass die Pandemie so schnell wie möglich vorbei geht, dann werden auch die Schäden für die Kinder infolge der Maßnahmen wieder verschwinden. Das ist dann insgesamt auch für die Entwicklungsstörungen besser.

Jana Novak möchte wissen, warum die Vakzin-Inhaltsstoffe ALC-0315 und ALC-0159 verwendet werden? Deren Einsatz sei bei Menschen doch eigentlich gar nicht erlaubt, sagt sie.

Thomas Grünewald: Labore können solche Stoffe für ihre Arbeit bei Chemie-Firmen erwerben. Und dann heißt es zurecht: Nicht beim Menschen verwenden. In der Herstellung eines Impfstoffs werden solche Substanzen im Gegensatz dazu aufgereinigt und haben letztlich nichts mehr mit den Stoffen der Chemie-Firmen zu tun. Das ist etwas völlig Normales. Im klassischen Aspirin ist beispielsweise Acetylsalicylsäure enthalten. Auch diese kann bei bestimmten Firmen erworben, aber dann nicht beim Menschen verwendet werden, weil sie nicht nach pharmazeutischen Kriterien hergestellt wurde.

Wie kommen Impfempfehlungen zustande?

Bisher empfiehlt die Sächsische Impfkommission Corona-Impfungen bei 5- bis 11-Jährigen nur für Vorerkrankte. Als Begründung, warum der Schutz nicht gleich für alle empfohlen ist, wird eine nicht ausreichende Datenlage angeführt. Julia Ackermann fragt sich: Wie viele Daten müssen überhaupt vorliegen, damit Impfkommissionen Empfehlungen aussprechen?

Thomas Grünewald: Zum Zeitpunkt unserer ersten Empfehlung in dieser Altersgruppe lagen Studiendaten bei 2500 Kindern vor. Das ist für die Wirksamkeit und für schwerwiegende Nebenwirkungen eine ausreichende Menge. Wenn es aber um seltene Nebenwirkungen geht, reden wir beispielsweise von einem Fall innerhalb von 50.000. Diese Menge hatten wir damals aber noch nicht. Jetzt ist das anders. In den USA wurden ja bereits 8,4 Millionen Kinder in der Altersgruppe geimpft, und wir sehen dort, dass Herzmuskelentzündungen – die übrigens auch meist gut verlaufen – extrem selten sind.

Reicht die Datengrundlage denn jetzt, um eine generelle Impfempfehlung für alle 5- bis 11-Jährigen auszusprechen?

Thomas Grunewald: Warten sie unser Update zum 1. Februar ab. Da wird es wahrscheinlich so kommen.

Redakteur Björn Meine Quelle: André Kempner

Eine Familie hat zwei Kinder im Kita-Alter – eins kann bereits geimpft werden, das andere ist noch zu jung. Ist es gerecht, wenn nur eins geimpft wird?

Thomas Grünewald: Ohne zu wissen, wie eine Impfung wirkt, kann es keine Empfehlung geben. Das trifft noch auf Kinder bis vier Jahren zu. Es geht dabei gar nicht mal darum, wer die Verantwortung trägt. Es ist einfach auch noch unklar, wie in dieser Altersgruppe geimpft werden sollte. Welche Dosierung ist erforderlich? Wie oft müsste geimpft werden? In einer Studie von Biontech zeigte sich, dass der Schutz mit zwei Impfungen bei den kleinsten Kindern wohl noch nicht ausreichend wäre. Diese Untersuchung wurde deshalb jetzt bis Mitte des Jahres verlängert. Wir haben die Sicherheit des Kindes im Auge, wollen ihm nicht schaden. Bei älteren Kindern haben wir dagegen schon gute und belastbare Daten, da ist die Corona-Impfung eine sehr sichere Sache.

Frau Dr. Ahaus, haben sie schon einmal erlebt, dass sich Eltern beim Impfen uneinig sind?

Melanie Ahaus: Es gibt immer mal wieder Streit unter Eltern beim Thema Impfen. Ich hatte zuletzt beispielsweise ein jugendliches Mädchen, da kam die Mutter plötzlich rein und sagte, sie wolle das eigentlich gar nicht – nur ihr Mann sei dafür. Wenn solche Fälle vor dem Familiengericht landen, wird eigentlich immer im Sinne der Stiko oder Siko entschieden. Ich versuche deshalb immer das Gespräch zu suchen und auch die Gründe für die Impfung zu erklären. Im geschilderten Fall hat letztlich auch die Mutter gesagt, dass sie dafür ist.

Wie verändert Omikron die Situation?

Unser Leser Jorn Martin möchte wissen, ob die Omikron-Mutation nun bei Kindern häufiger zu ernsteren Krankheitsverläufen führt?

Thomas Grünewald: In Südafrika wurden tatsächlich mehr Kinder in die Kliniken eingeliefert, auch in Großbritannien und in den USA ist das aktuell der Fall. Dabei entscheidend ist aber die Menge der insgesamt Infizierten. In der Relation hat die Krankheitsschwere bei Omikron nicht zugenommen, aber mit der höheren Zahl der Betroffenen kommen insgesamt auch mehr in den Kliniken an.

Melanie Ahaus: Man darf die Situation in anderen Ländern aber auch nicht immer ganz direkt mit Deutschland vergleichen. In den USA ist die Krankheitslast auch besonders groß, weil es dort sehr viele übergewichtige Kinder gibt – ein Risikofaktor für schwere Verläufe. In den USA haben auch längst nicht alle Kinder eine Krankenversicherung. Die Kinder dort sind per se schon häufig kränker als unsere Kinder in der guten Gesundheitsversorgung.

Vera Schleinitz weist darauf hin, dass bei Erwachsenen ein hoher Schutz gegen Omikron erst mit dem Booster gegeben sein soll. Bei Kindern zwischen fünf und elf Jahren gibt es bisher nur die doppelte Impfung. Kann da überhaupt genug Schutz aufgebaut werden?

Thomas Grünewald: Wir können davon ausgehen, dass das Immunsystem bei Kindern deutlich stabiler ist als bei Erwachsenen und dass zwei Impfungen einen guten Schutz gegen schwere Verläufe bietet. Es wäre aber ein Blick in die Glaskugel zu sagen, der Schutz ist weniger gut als bei Erwachsenen. Bei denen wissen wir aber schon sehr sicher: Zwei Impfungen reichen nicht, um eine Ansteckung zu verhindern. Die Wirksamkeit gegen Infektionen liegt dann bei 10 bis 20 Prozent. Mit dem Booster steigt die Wirksamkeit auf 60 bis 70 Prozent.

Wer jetzt anfängt, sein Kind gegen Omikron zu impfen, wird den vollständigen Schutz erst frühestens in fünf Wochen erreichen. Ist die Grundimmunisierung für die Kinder im Fall der Omikron-Welle nicht zwecklos?

Thomas Grünewald: Je länger man wartet, desto wahrscheinlicher wird es, dass die natürliche Infektion vor der Impfung stattfindet. Sachsen hat im Vergleich zu Hamburg und Bremen bei den hohen Omikronzahlen aber noch einen Verzug von zwei bis drei Wochen. Das bedeutet auch: Wir haben noch die Chance, etwas zu tun. Aber jetzt bitte zügig.

Was sagen Sie zur These, dass gerade Impfungen in einer Pandemie zu Mutationen führen?

Thomas Grünewald: Das ist nicht richtig. Für eine Mutation braucht es eine große Menge an Viren in einem Wirt. Bei Geimpften ist die Viruslast nur am Anfang hoch und verringert sich dann schnell. Nicht die Impfung fördert die Mutationen, sondern die Nichtimpfung.

Wie oft und in welchem Abstand müssen Kinder geimpft werden?

André Leiburg und Tom Black möchten wissen, wie oft Kinder geimpft werden müssen, um auf der sicheren Seite zu sein. Reicht vier bis fünf Mal? Wird es eine Impfdauerschleife geben?

Thomas Grünewald: Es gibt keine Dauerschleife, sondern nur eine Grundimmunisierung für einen Erreger, den wir bisher nicht kennen. Natürlich müssen wir alle irgendwann noch einmal mit dem Impfstoffen geschützt werden, der an die Varianten angepasst wurde. Für einige wird es die fünfte Impfung sein, für die meisten die vierte, für einige auch erst die dritte. Die Chancen, dass sich der Erreger weiter entwickelt, steigen immer dann, wenn er viel Platz hat. Wenn sich möglichst viele Menschen nun impfen, hat das Virus weniger Möglichkeiten zu mutieren.

Die Mutter eines 12-jährigen Kindes, das bei nahezu jeder Impfung in Ohnmacht fällt, fragt sich: Wie lange hält der Schutz bei Kindern an? Lohnt es sich, dafür zwei Ohnmachten in Kauf zu nehmen?

Melanie Ahaus: Bei allem, was bei einer Corona-Infektion passieren kann, würde ich eher einen kurzen Kreislaufkollaps in Kauf nehmen. Wenn man darauf vorbereitet ist, lassen sich auch gewisse Maßnahmen gegen die Ohnmacht ergreifen. Wir impfen bei solchen Kindern immer gleich im Liegen, stellen ein Glas Wasser bereit, lagern die Beine hoch.

Andries Korebrits: Wenn man mit Kindern vorher über die Impfung spricht, dann ist das meist für sie auch ganz okay und gar nicht so unnatürlich. Ich glaube, es sind meist eher die Eltern, die sich Gedanken über das Kinderimpfen machen.

Dr. Andries Korebrits Quelle: Andre Kempner

Claudia Bothes Kinder haben sich eine Woche nach der ersten Impfung infiziert. Die Erkrankung verlief symptomfrei. Wann sollte die zweite Impfung geplant werden?

Thomas Grünewald: Krankheit und Impfung zählen als ein gemeinsames immunologische Ereignis, bei dem sich der Körper mit dem Erreger auseinander gesetzt hat. Deshalb sollten die Kinder nach Abklingen der Krankheitssymptome drei Monate warten und dann erst die zweite Impfung nachholen.

Familie Renkers Sohn ist zehn Jahre alt, hat sich im November infiziert und gilt deshalb nun bis Mai als genesen. Wann sollte er geimpft werden und wie viele Impfungen sind nötig?

Thomas Grünewald: Die sogenannte Hybrid-Immunität, bei der Impfung und Erkrankung zusammenkommen, ist die mit Abstand beste und am längsten anhaltende Form der Immunität. Es macht also absolut Sinn, den jungen Mann danach noch zu impfen – drei bis sechs Monate nach Abklingen der Infektion.

Nicole Günther fragt, ob bei Fünf- bis Elfjährigen auch ein Booster nötig wird und ob die Dosis dann ebenfalls reduziert wird?

Thomas Grünewald: Ja, die wird auch genauso reduziert sein wie bei der ersten und zweiten Impfung. Wenn Ihr Kind jetzt gerade aktuell geimpft wurde, dann sollte es mit dem Booster aber auf den Impfstoff warten, der an die neue Variante angepasst wurde.

Welche psychischen Folgen hat die Pandemie für Kinder?

Frau Dr. Ahaus: Bemerken Sie in Ihrer täglichen Praxis etwas von psychischen Folgen für Kinder?

Melanie Ahaus: Das tun wir. Ganz schlimm war es nach dem Lockdown im vergangenen Winter. Es traten gehäuft Angststörungen, Essstörungen und Zwangsstörungen auf. Es gab Kinder, die massiv an Gewicht zugenommen hatten. Zum Teil erkannte ich die Kinder nach ein paar Wochen gar nicht wieder. Dazu kam der Medienmissbrauch. Ich musste noch nie so viele meiner Patientinnen und Patienten an die Klinik von Dr. Korebrits überweisen. Es war erschreckend. Die Kinder leiden nicht an Corona, sie leiden an der ganzen Pandemie. Kein Erwachsener war so lange isoliert, kein Erwachsener muss so viele Tests über sich ergehen lassen. Die Kinder leiden von allen am meisten. Deshalb ist meine Bitte an die Erwachsenen immer, sich doch möglichst schnell impfen zu lassen.

Wie können Sie als Kinderärztin helfen?

Melanie Ahaus: Durch Gespräche. Oft sind es ja diffuse Probleme, die auftreten – Kopfschmerzen, Müdigkeit, Lustlosigkeit. Es ist nicht einfach, diese Symptome von den Folgen einer Corona-Infektion oder von Long Covid zu unterscheiden. Meistens brauchten die Kinder einfach nur einen ganz normalen Alltag – was die Situation mit den Impfungen jetzt auch schon viel besser macht. Als Berufsverband haben wir deshalb auch so darauf gepocht, dass die Schulen unbedingt offen bleiben.

Wie hängen Pandemie und Patienten bei Ihnen zusammen, Herr Dr. Korebrits?

Andries Korebrits: Jedes Mal, wenn die Maßnahmen strenger wurden und auch Schulen geschlossen wurden, kamen mehr Kinder in die Ambulanz der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und mussten dann auch auf den Stationen aufgenommen werden. Man merkte, dass sich die Krankheitsbilder verschlimmern. Wir konnten im vergangenen Jahr auch eine Zunahme an Patientinnen und Patienten sehen, die sich abends, nachts oder an Wochenenden suizidale Handlungen vorstellen. Unsere Befürchtungen sind nun auch, dass demnächst noch mehr Probleme dazu kommen, die noch gar nicht erkannt wurden. Dabei wird immer wieder deutlich, dass es nicht direkt am Corona-Virus liegt, sondern an den Umständen der Pandemie.

Gibt es Alarmsignale, bei denen Eltern besonders wachsam sein sollten?

Andries Korebrits: Das hängt sehr vom individuellen Krankheitsbild ab. Wenn Eltern merken, dass sich das Kind zurückzieht, dass es nicht mehr mit ihnen redet oder keine Lust mehr hat zu essen, dann sollte man das aktiv hinterfragen. Normalerweise erhält man ja auch von den Lehrern Rückmeldungen, die aber auch nicht mehr als Informationsquelle zur Verfügung stehen konnten. Es gibt Störungen im Verhältnis der Schülerinnen und Schüler untereinander. Es gibt eine große Gruppe, die verlernt hat, gemeinsam in der Klasse zu sitzen und sich zu adaptieren. Es ist schwer für Eltern, das alles zu erkennen. Aber wenn man das Gefühl hat, hier stimmt etwas nicht, dann sollte man sich auf jeden Fall Hilfe suchen.

Die Talkrunde am Donnerstagabend fand ohne Publikum statt. Quelle: André Kempner

Es heißt, Magersucht habe auch zugenommen?

Andries Korebrits: Das stimmt. Das höre ich auch von Kollegen aus anderen Bundesländern, wo sich die Fallzahlen zum Teil dramatisch erhöht haben. Die Mädchen sind dabei oft schon sehr krank, wenn sie in die Kliniken gebracht werden.

Was können Eltern präventiv tun, um ihr Kind psychisch gesund durch diese Pandemie zu bringen?

Melanie Ahaus: Zuhören und sich Zeit nehmen. Das ist das Allerwichtigste. Das mag bei Teenagern schwieriger werden, die sich zurückziehen und generell weniger Lust auf Eltern haben. Das ist ja ein normaler Entwicklungsschritt. Trotzdem sollten Eltern auch hier immer mal nachfragen: Wie geht es dir? Jugendliche hatten im vergangenen Winter oft kein soziales Netz aus Freunden mehr, die sie auffangen konnten. Die sozialen Medien sind in diesem Zusammenhang sehr gefährlich – vor allem Mädchen vergleichen sich dort mit anderen „tollen Menschen“ und werden dann noch unzufriedener.

Wie helfen Sie den Kindern in ihrer Klinik, Herr Korebrits?

Andries Korebrits: Auch wir hören erst einmal zu. Wenn es um Essstörungen geht, versuchen wir normale Strukturen herzustellen. Wenn es um Angst geht, versuchen wir mit psychotherapeutischen Gesprächen diese wieder wegzunehmen. Man muss natürlich auch erst einmal herausfinden, wo die Gründe für die Probleme liegen. Individuell werden darauf dann die Behandlungen angepasst.

Wann kommt die Normalität zurück?

Wann ist diese Pandemie endlich vorbei, wann haben wir unser normales Leben wieder zurück?

Thomas Grünwald: Pandemien laufen nach festen Regeln ab. Bei allen Pandemien der letzten 150 Jahre gab es mindestens zwei bis fünf Wellen, verteilt auf zwei bis fünf Jahre. Wir sind jetzt im dritten Jahr der Corona-Pandemie. Das heißt, wenn wir Glück haben und der Erreger weniger gefährlich wird, dann werden wir nach und nach aus der Pandemie herauskommen. Die Omikron-Mutation ist eine Möglichkeit. Es spricht vieles dafür, dass sich der Erreger besser an den Menschen anpasst und dann wie die Influenza zu einem saisonalen Erreger wird. Wir können davon ausgehen, dass das nun vielleicht der erste Schritt zu einer endemischen Lage wird.

Von Matthias Puppe