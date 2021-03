Hannover

Der Autozulieferer ZF kommt nach der Übernahme von Wabco mit der Integration des Bremsenspezialisten gut voran. „Wir haben erste gemeinsame Projekte entwickelt und in Kundenaufträge umgesetzt“, sagte Vorstandschef Wolf-Henning Scheider am Donnerstag bei der Bilanzvorlage. „Wabco erweist sich mit jedem Tag mehr als perfect match.“ Gemeint ist: Sie passen perfekt zusammen.

ZF hatte Wabco im vergangenen Mai für rund 6 Milliarden Euro übernommen, um sich besser als Systemlieferant für Elektromobilität und autonomes Fahren etablieren zu können; Bremstechnik und Sensorik spielen eine wichtige Rolle bei Fahrerassistenzsystemen. Vorerst hat der neue Mutterkonzern die rund 12.000 Wabco-Beschäftigten in einem eigenen Geschäftsbereich untergebracht. Bis zum Ende dieses Jahres wolle man die Sparte mit der ZF-Division Nutzfahrzeugtechnik vereinen, sagte Scheider.

Wabco-Gebäude in Hannover: Der Bremsenspezialist gehört seit dem vergangenen Mai zu ZF. Quelle: Tim Schaarschmidt

Umsatz um 11 Prozent gesunken

Im vergangenen Jahr ist der Umsatz von ZF um 11 Prozent auf 32,6 Milliarden Euro eingebrochen. Unter dem Strich fiel ein Verlust von 741 Millionen Euro an. „2020 war ein ambivalentes Jahr“, sagte Scheider. Nachdem der Konzern in den ersten sechs Monaten tief in die roten Zahlen gerutscht war, habe man im zweiten Halbjahr besser abgeschnitten als im Vergleichszeitraum 2019. Es sei zudem gelungen, sich in strategisch wichtigen Feldern besser zu positionieren. „Wir haben an allem gespart – nur nicht an der Zukunft.“

Mit der Ausrichtung auf die Elektromobilität kommt das Unternehmen schneller voran als erwartet. Bis Ende vergangenen Jahres sind bei ZF bereits Aufträge für rein elektrische Antriebskomponenten mit einem Umsatzvolumen von 14 Milliarden Euro hereingekommen. „Dieser positive Trend hat sich in den ersten Monaten dieses Jahres fortgesetzt“, sagte Scheider. Damit übertrifft der Branchendritte aktuell die beiden größeren Konkurrenten. Bosch hatte in dem Segment für 2020 von einem Auftragsvolumen von 7,5 Milliarden Euro berichtet. Bei Continental wird das Volumen auf einen Betrag in mittleren einstelliger Milliardenhöhe taxiert. Die ZF-Manager erwarten, dass im Jahr 2030 weltweit erstmals mehr Elektroautos als Benziner und Dieselfahrzeuge verkauft werden.

Gute Auftragslage in Hannover

Wie Bosch und Continental hatte auch ZF im vergangenen Jahr einen starken Stellenabbau angekündigt. Bis zu 15.000 Stellen sollen wegfallen. Bisher habe man weltweit 6450 Arbeitsplätze gestrichen – knapp ein Drittel davon über Altersteilzeit und Abfindungsangebote in Deutschland, erklärte Scheider. Insgesamt beschäftigt der 1915 in Friedrichshafen als „Zahnradfabrik“ gegründete Konzern derzeit rund 153.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Übernahme der Lemförder Metallwaren betreibt ZF auch acht Standorte rund um den Dümmer mit etwa 3600 Beschäftigten, die unter anderem Spurstangen, Lenker, Schaltsysteme und Lkw-Teile produzieren.

Bei Wabco haben sich der Gesamtbetriebsrat und das Management kürzlich auf einen Tarifvertrag verständigt, der betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2023 ausschließt. An den Standorten in Hannover und Gronau sei die Auftragslage aktuell so gut wie vor Beginn der Corona-Krise, hieß es. Um die Kunden beliefern zu können, sind Sonderschichten notwendig. Der Grund für die Mehrarbeit ist vor allem die hohe Nachfrage bei Getriebeautomatisierungen für schwere Nutzfahrzeuge. Auch im Bremsengeschäft gebe es gut gefüllte Orderbücher.

Von Jens Heitmann