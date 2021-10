Volkswagen fordert von Regierung mehr Tempo bei der Elektromobilität

Hannover

Volkswagen fordert von der neuen Bundesregierung mehr Tempo bei der Durchsetzung der Elektromobilität. Um den Anreiz zu einem baldigen Kauf von E-Autos zu verstärken, spricht sich der Konzern dafür aus, Dienstwagen mit Verbrennermotoren oder Hybridmodelle strenger zu besteuern und die Kaufprämien für nur mit Strom betriebene Fahrzeuge kontinuierlich zu senken und bis Ende 2025 auslaufen zu lassen. „Die enorme Transformation der vor uns liegenden Dekade ist nur zu bewältigen, wenn der politische und regulatorische Rahmen passend gesetzt wird“, heißt es in einem Katalog mit Vorschlägen, der sich an Abgeordnete der Bundestagsfraktionen richtet.

„Keine dauerhafte Subventionierung“

In dem Papier, das der HAZ vorliegt, plädiert Volkswagen dafür, die Dienstwagenbesteuerung für Autos mit Verbrennungsmotor um ein Viertel auf 1,25 Prozent des Listenpreises zu erhöhen. Auch wer Dienstwagen mit einer Kombination aus Elektro- und Verbrennungsmotor (Plug-in-Hybride) ebenfalls privat nutzt, soll künftig mehr zahlen. Der Autokonzern möchte, dass die Nutzer diesen geldwerten Vorteil monatlich mit 0,75 Prozent des Listenpreises versteuern – das wäre die Hälfte mehr als bisher. Zudem solle es bei solchen Fahrzeugen einen „Nachweis überwiegend elektrischer Nutzung“ geben, heißt es weiter. Reine Elektroautos sollten weiterhin mit 0,25 Prozent versteuert werden.

Darüber hinaus macht sich der Konzern dafür stark, die Kaufprämien für Elektrofahrzeuge nach und nach abzuschmelzen. Die amtierende Bundesregierung habe in Aussicht gestellt, die Förderung in bisheriger Höhe bis zum Jahr 2025 beizubehalten. Im Anschluss solle damit aber Schluss sein, heißt es in dem Papier. „Klar ist: Dauerhaft darf eine solche Subventionierung nicht bestehen bleiben.“ Derzeit erhalten Käufer von Elektroautos einen Bonus von 9000 Euro; für Hybridmodelle gibt es 6750 Euro. VW schlägt vor, diese Prämien 2023 auf 7500 beziehungsweise 3750 Euro zu verringern – 2024 dann auf 6000 beziehungsweise 3000 Euro und 2025 auf 4500 beziehungsweise 2250 Euro. Danach sollen die Zahlungen eingestellt werden. So sollen die Kunden zu einem schnelleren Wechsel zu Batterie-Fahrzeugen animiert werden.

Umbau in Wolfsburg?

Daran hat Volkswagen ein starkes Interesse. Der Autobauer investiert Beträge in zweistelliger Milliardenhöhe in den Umbau seiner Werke, um die Produktion von E-Autos zu forcieren und die Abgasvorgaben der Europäischen Union erfüllen zu können. Im Stammwerk etwa soll nach Informationen der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“ eine neue Fertigungsstätte für das Projekt „Trinity“ entstehen. Dort sollen künftig Elektroautos der nächsten Generation hergestellt werden – „und zwar im Tesla-Tempo“, wie ein Insider erklärte. Das heißt: erheblich schneller als bisher.

Gleichwohl lehnt man in Wolfsburg ein festes Ausstiegsdatum für Diesel und Benziner ab – dafür sei die Nachfrage je nach Region zu unterschiedlich. „Ein faktisches Verbrennerverbot durch unrealistische Vorgaben wird ausgeschlossen.“

Generelles Tempolimit abgelehnt

Volkswagen ist auch gegen ein generelles Tempolimit auf Autobahnen. Auf einem Großteil des deutschen Streckennetzes gälten schon Geschwindigkeitsbegrenzungen – sinnvoller seien deshalb spezifische Temporegelungen dort, „wo Menschen leben und die Unfallgefahr vermindert und der Verkehrsfluss verbessert wird“. Reine Elektrofahrzeuge machen ein generelles Tempolimit aus Sicht von Volkswagen ohnehin überflüssig: Wer schnell fährt, muss öfter an die Ladesäule.

Von Jens Heitmann