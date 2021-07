Volkswagen Nutzfahrzeuge stoppt die Produktion

Hannover

Wegen eines Mangels an elektronischen Bauteilen muss Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) erneut in Stöcken die Produktion stoppen. Im hannoverschen Werk sollen die Bänder vom 23. bis 30. Juli stillstehen. Verantwortlich dafür seien die bekannten Engpässe in der Versorgung mit Halbleitern, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Erstmals hatte VWN die Produktion in Stöcken Ende Juni unterbrechen müssen. Von der Zwangspause sollen dem Vernehmen nach 5500 Mitarbeiter betroffen sein, VWN habe Kurzarbeit angemeldet, hieß es.

Der Lieferengpass an Mikrochips macht der Branche schon länger zu schaffen. Volkswagen musste auch im Wolfsburger Werk die Bänder mehrfach stoppen, bei VWN waren bisher vor allem die beiden polnischen Werke betroffen. In Stöcken werden knapp 800 Transporter am Tag gefertigt. Das Unternehmen plant, die fehlende Menge im Laufe des Jahres mit Sonderschichten aufzuholen. Das sei ohne eine „allzu große Belastung für die Belegschaft“ machbar, hatte Vorstandschef Carsten Intra kürzlich in einem HAZ-Interview angekündigt.

Von Jens Heitmann