Hannover

Die Produktion des Camping-Bullis California von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Hannover-Limmer soll mindestens bis kommenden Mittwoch ruhen. Das Unternehmen hatte die Fertigung bereits am Donnerstag, 11. Februar, wegen der Infektion von 14 Mitarbeitern mit dem Coronavirus gestoppt – insgesamt arbeiten an dem Standort 430 Beschäftigte. „Die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat stets die oberste Priorität“, betonte die Volkswagen Group Services am Freitag.

Empfehlung der Behörde

Den Angaben zufolge wurden inzwischen alle Beschäftigten, bei denen es ein Ansteckungsrisiko gab, auf den Covid-19-Erreger getestet. Auf Empfehlung des Gesundheitsamtes und der Gesundheitsexperten des VW-Konzerns habe man sich dazu entschlossen, die Schichten am Standort Limmer bis einschließlich kommenden Dienstag vorsorglich abzusagen, sagte ein Unternehmenssprecher. Wie viele Mitarbeiter derzeit erkrankt sind, wollte er nicht sagen. Ursprünglich hatte man bei VWN gehofft, dass die Produktion noch in dieser Woche wieder aufgenommen werden könnte.

In Limmer stellt Volkswagen Freizeitvarianten des Transporters T6.1 her. Im vorigen Jahr wurden rund 16.000 Fahrzeuge produziert und damit etwas weniger als 2019. Weil wegen der Corona-Pandemie mehr Menschen Campingurlaub machen, sei die Nachfrage für die Modelle zuletzt deutlich gestiegen, hieß es. Der insgesamt mehr als 175.000-mal verkaufte California gilt laut ADAC als das erfolgreichste Reisemobil überhaupt.

Von Jens Heitmann