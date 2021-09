Hannover

Mit einer gemeinsamen Initiative wollen große Unternehmen verhindern, dass Beschäftigte durch den Strukturwandel in der Wirtschaft ihre Jobs verlieren. Ziel einer neuen „Allianz der Chancen“ sei es, Menschen, deren Arbeitsplätze bedroht sind, zu neuen Stellen mit mehr Perspektiven zu verhelfen, erklärten die 26 beteiligten Konzerne. Dazu gehören unter anderem Dax-Größen wie Continental, BASF, Telekom, Post und Siemens. „Der Transformationsdruck ist enorm und nimmt weiter zu“, sagte Conti-Personalvorständin Ariane Reinhart als Vorsitzende des Sprecherkreises der Allianz. „Es gilt, den Wandel als Chance zu nutzen und ihn sozialverträglich zu gestalten.“

Durch die Digitalisierung, die Folgen des Klimawandels und den Mangel an Fachkräften stehe die Arbeitswelt vor einem Umbruch, erläuterte die Allianz. Während in der Metall- und Elektroindustrie zuletzt 200.000 Arbeitsplätze verloren gegangen seien, gebe es im Handwerk 60.000 unbesetzte Stellen. „Wir erleben tektonische Verschiebungen in der Beschäftigung“, sagte Reinhart. Auch weil Firmen ihre Geschäftsmodelle hinterfragten, verschwänden viele traditionelle Berufsbilder – zugleich bildeten sich neue Tätigkeitsprofile heraus. „Wir wollen dazu beitragen, dass aus dem Umbau kein Abbau wird“, sagte Reinhart. „Schließlich geht es nicht nur um die Zukunft des Industriestandortes Deutschland, sondern auch um den sozialen Frieden.“ Die an der Allianz beteiligten Unternehmen beschäftigen zusammen etwa eine Million Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland

„Wir erleben tektonische Verschiebungen in der Beschäftigung“: Conti-Arbeitsdirektorin Ariane Reinhart ist Sprecherin der „Allianz der Chancen“. Quelle: Continental

„Regionale Netzwerke nötig“

Bis zum Jahr 2030 seien voraussichtlich rund 6 Millionen Arbeitsplätze von einer fundamentalen Veränderung betroffen, hieß es. Um diesen Wandel zu bewältigen, strebt die Initiative einen Schulterschluss mit der Politik, den Industrie- und Handelskammern, den Gewerkschaften sowie der Bundesagentur für Arbeit an. „Wir wollen im Rahmen eines Transformationsgipfels mit der neuen Bundesregierung die Rahmenbedingungen definieren“, sagte Reinhart. Vorhandene Regelwerke wie etwa das Qualifizierungschancengesetz enthielten schon gute Ansätze. Es fehlten jedoch noch ein „industriepolitisches Leitbild“ und ein konkreter Fahrplan für die nächste Zeit.

Kommentar: Hehre Ansprüche auch im Alltag?

Die Gestaltung des Strukturwandels muss nach Ansicht der Allianz in erster Linie Aufgabe der Unternehmen und ihrer Beschäftigten sein. Darüber hinaus seien jedoch regionale Netzwerke nötig, „um Menschen von Arbeit in Arbeit zu bringen“, sagte die Arbeitsdirektorin der Deutschen Telekom, Birgit Bohle. „Wir brauchen eine systematische Verknüpfung großer und kleinerer Betriebe.“ Für die Bundesagentur für Arbeit sieht die Initiative eine veränderte Rolle vor. Die Behörde solle zu einem „Weiterbildungslotsen“ werden und die Beschäftigten über den gesamten Karriereweg begleiten, sagte Bohle. Außerdem könnte man Modelle zur Bildungsteilzeit in Unternehmen verankern, meinte Bohle. Dabei widmen Beschäftigte nur einen Teil ihrer Woche der Arbeit, während sie sich parallel weiterqualifizieren. Gelinge so der Umstieg in einen anderen Job oder Beruf, habe dies am Ende Vorteile nicht nur für die Arbeitnehmerin oder den Arbeitnehmer. „Der Staat spart Arbeitslosengeld.“ Und Unternehmen müssten keine Abfindungen zahlen.

IG BCE unterstützt die Initiative

Wie sich die Allianz Kooperationen in der Praxis vorstellt, zeigt auch das Beispiel des Pharmakonzerns Roche. Für die Produktion eines neuen Krebspräparats habe man an einem Standort händeringend nach Personal gesucht, sagte der für das Deutschlandgeschäft zuständige Arbeitsdirektor Andreas Schmitz. Durch einen Zufall sei man auf Beschäftigte einer „Firma in Schieflage“ gestoßen – und habe Schlosser und Mechaniker für die Arbeit im Labor weiterqualifiziert.

Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie (IG BCE) unterstützt die Initiative und hat sich ihr als Partner angeschlossen. „Die Allianz der Chancen kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass Transformation sozial gerecht gestaltet wird“, sagte Vorstandsmitglied Francesco Grioli.

Von Jens Heitmann