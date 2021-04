Hannover

Nicht nur in Europa, sondern auch in den Vereinigten Staaten leidet die Autoindustrie unter dem Mangel an wichtigen Halbleitern. Weil es an den nötigen Chips fehlt, um die Elektronik an Bord zu steuern, haben auch die großen amerikanischen Autokonzerne in etlichen Werken die Produktion herunterfahren oder stoppen müssen. General Motors und Ford befürchten, dass ihre Gewinne in diesem Jahr wegen der fehlenden Halbleiter zusammen um mehr als 4 Milliarden Dollar schrumpfen könnten. Insgesamt werden in den USA im ersten Halbjahr voraussichtlich eine halbe Million weniger Autos vom Band rollen als geplant.

Geostrategische Überlegungen

Der aktuelle Engpass ist aber nur der Anlass für die US-Regierung, wieder mehr Chips im eigenen Land produzieren zu lassen. Der eigentliche Grund ist ein geostrategischer – denn China hat längst erkannt, dass die Kontrolle der Lieferketten für das wichtige Gut auch eine Frage der Macht ist. Daher will Biden, wie sein Amtsvorgänger Donald Trump, die Abhängigkeit von Halbleiterherstellern in Asien verringern. Ein großer Teil der US-Industrie ist bisher vor allem auf zwei Lieferanten angewiesen: TSMC in Taiwan und Samsung in Südkorea. Auch ohne machtpolitische Rangeleien zwischen Washington und China birgt eine solche Konzentration Risiken.

Der Bau neuer Chipfabriken allerdings wird Zeit und viel Geld kosten. Dass sich der US-Marktführer Intel an die Spitze der Bewegung setzt, ist nachvollziehbar – die Sache hat aber auch Tücken: Er wird einerseits einer der größten Profiteure sein. Andererseits kommen einige seiner wichtigsten Kunden aus China.

Von Jens Heitmann