Um die nächsten Monate zu überstehen, benötigt die Tui abermals die Hilfe des Staates. Die Verhandlungen mit dem Bund liefen bereits seit Wochen, seit Kurzem ist auch die niedersächsische Landesregierung in die Gespräche einbezogen. Nun steht ein neues Rettungspaket im Umfang von 2,5 Milliarden Euro. Warum muss der Reisekonzern öfter als andere mit dem Hut in der Hand um Unterstützung bitten? Fragen und Antworten.

Warum muss der Staat die Tui in diesem Jahr schon zum dritten Mal vor der Pleite bewahren?

Der erste Kredit der staatlichen Kfw-Bank von 1,8 Milliarden Euro im April war nötig, um die Liquidität zu sichern: Die Kreuzfahrtflotte lag beschäftigungslos vor Anker, Fluggesellschaften wie Tuifly waren vor allem mit der Rückkehr der Urlauber beschäftigt, in Hotelketten wie Riu, Robinson oder Tui Blu blieben die Betten leer – zugleich musste die Tui Tausende Kunden für stornierte Pauschalreisen entschädigen. Weitere Hilfen in Höhe von 1,2 Milliarden Euro waren nötig, weil die Ausgaben die Einnahmen auch in der Folge stetig überstiegen. Jetzt will sich der Konzern für das kommende Frühjahr absichern: Normalerweise würde die Tui im Januar, Februar, März hohe Anzahlungen erhalten, weil Urlauber in dieser Zeit ihre Sommerreisen buchen und einen Teil des Preises vorab überweisen. Das Management befürchtet, dass die Pandemie viele Kunden zögern lässt. Damit hätte der Tui vor der Hauptsaison erneut das Geld ausgehen können.

Kommen die Konkurrenten genauso schlecht durch die Krise ?

Nicht alle. Die DER Touristik als Nummer zwei der Branche profitiert davon, dass sie zum Handelskonzern Rewe gehört. Weil die Geschäfte in den Supermärkten wegen Corona eher besser als schlechter laufen, kann die Muttergesellschaft die Verluste der Tochter aus eigener Kraft ausgleichen. Auch Veranstalter wie Schauinsland oder Studiosus kommen ohne Hilfe aus – ersterer gilt als Vorbild an Effizienz, letzterer nutzte die hohen Margen in guten Jahren, um Reserven zu bilden. Der Branchendritte FTI hingegen benötigte auch Kredite der staatlichen Kfw-Bank – und gehört inzwischen mehrheitlich einem ägyptischen Investor.

Müsste die Tui nicht zunächst ihre Eigentümer, also die Aktionäre, um Geld bitten?

Der Vorstand hatte Anfang Oktober eine Kapitalerhöhung in Aussicht gestellt. Seither richteten sich die Augen insbesondere auf den Großaktionär Alexej Mordaschow, der 24,9 Prozent der Tui-Anteile hält. Der russische Stahlunternehmer sei bereit, sein Bezugsrecht im Rahmen der Kapitalerhöhung auszuüben, hieß es am Mittwoch. Sollten die restlichen Aktien nicht gezeichnet werden, verpflichtete sich seine Beteiligungsfirma Unifirm, ihre Beteiligung auf mindestens 29,9 Prozent aufzustocken. Falls die Finanzaufsicht Bafin die Holding von der Pflicht zur Abgabe eines Übernahmeangebotes an alle Aktionäre befreie, die ab der Schwelle von 30 Prozent greift, sei auch eine Gesamtbeteiligung von bis zu 36 Prozent möglich. Seit dem Amtsantritt von Vorstandschef Friedrich Joussen 2013 hat die Tui insgesamt 1,9 Milliarden Euro an Dividenden ausgeschüttet.

Was tut die Tui selbst, um die Krise zu überstehen?

Der Vorstand hat den Abbau von rund 8000 Stellen angekündigt, die Verwaltungskosten sollen um 30 Prozent sinken. Anders sei der Konzern nicht in der Lage, die hohen Zinsen für die Notkredite zu bedienen, heißt es. Zur „World of Tui“ gehören insgesamt rund 70.000 Mitarbeiter – knapp 20.000 davon sind jedoch bei Partnerunternehmen unter Vertrag. In Deutschland beschäftigt die Tui 9500 Mitarbeiter, knapp die Hälfte davon in Hannover. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Konzern angekündigt, beim Reiseveranstalter Tui Deutschland 450 Stellen zu streichen. Aktuell steht besonders Tuifly im Fokus: Die Flotte soll von 39 auf 17 Maschinen schrumpfen – 900 Jobs könnten wegfallen.

Warum will sich das Land Niedersachsen an der Tui-Rettung beteiligen?

Zum einen, weil der Bund die Lasten offenbar nicht länger alleine schultern will. Zum anderen hofft die Landesregierung, sich auf diese Weise beim Vorstand mehr Gehör zu verschaffen. Die Regierungskoalition sieht mit Sorge, dass der hochdefizitäre Flughafen Hannover unter der geplanten Verkleinerung von Tuifly leiden könnte. Auch der vorgesehene Stellenabbau am Konzernsitz geht der Landesregierung dem Vernehmen nach zu weit.

