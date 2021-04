Bei Airbus nimmt der Widerstand der Belegschaft gegen den geplanten Umbau der Flugzeugproduktion zu. Der Konzernbetriebsrat und die Gewerkschaft IG Metall wollen sich gegen die Gründung neuer Firmen wehren, mit denen das Unternehmen die Fertigung von Einzelteilen flexibler und kostengünstiger organisieren will. Mittelfristig seien durch die geplanten Änderungen „Tausende Arbeitsplätze in Deutschland gefährdet“, sagte IG-Metall-Vorstandsmitglied Jürgen Kerner am Montag. Teile der Fertigung stünden künftig „unmittelbar im Konkurrenzkampf mit Billigstandorten in Osteuropa und Asien.“

Mehrere Standorte im Norden

Airbus will seine internen Lieferketten in Deutschland und Frankreich neu gestalten. Das Ziel sei, große Bereiche der Produktion – wie etwa den Bau von Flugzeugrümpfen – in eine neue Tochtergesellschaft zu überführen, hatte der Konzern unlängst mitgeteilt. Die Fertigung von Einzelteilen solle in einer weiteren neuen Einheit zusammengefasst werden. Hierzulande laufen die Pläne auf eine Zerschlagung des konzerneigenen Zulieferers Premium Aerotec hinaus, der Standorte in Augsburg, Hamburg, Bremen, Nordenham, Varel und im rumänischen Brasov hat und rund 8000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt.

„Produktion bisher fragmentiert“

Den größten Teil der Premium-Aerotec-Belegschaft will Airbus in eine Firma integrieren, in die auch Beschäftigte der Airbus-Standorte Stade und Hamburg überführt werden sollen. Insgesamt sollen für diese Tochter künftig rund 7000 Beschäftigte tätig sein. Daneben soll eine neue Firma entstehen, die sich auf die Fertigung von Einzelteilen und Kleinkomponenten konzentriert. Zu diesem Unternehmen soll das Premium-Aerotec-Werk in Varel mit etwa 1500 Beschäftigten gehören.

Vom Umbau der Fertigung verspricht sich Airbus eine höhere Effizienz. Derzeit sei die Produktion über Airbus selbst, Tochtergesellschaften und Zulieferer hinweg fragmentiert – die Montage großer Flugzeugkomponenten müsse aber als Kernaktivität betrachtet werden, erklärte der Konzern. Die neue Gesellschaftsstruktur soll Anfang nächsten Jahres stehen. Bei den Arbeitnehmervertretern wecken die Pläne Misstrauen. „Morgen Tochtergesellschaft, übermorgen verkauft?“, heißt es in einem Flugblatt von Betriebsräten von Airbus und Premium Aerotec. Die Gewerkschafter beziehen sich auf ein Schreiben von Airbus-Chef Guillaume Faury an die Belegschaft, in dem es heißt: „Bezüglich der Einzelteilfertigung in Deutschland prüfen wir derzeit verschiedene Eigentümerstrukturen, um die bestmögliche Lösung zu finden.“

Appell an die Bundesregierung

Nach Einschätzung der IG Metall ist eine Optimierung der Produktionsabläufe auch innerhalb der bestehenden Unternehmen möglich. „Schlanke und effiziente Strukturen in der Wertschöpfungskette gestalten wir gerne mit, wenn dies auch den Standorten und den Beschäftigten bei Airbus zugutekommt“, sagte Vorstandsmitglied Kerner. Gegen eine Zerschlagung von Standorten werde man aber Widerstand organisieren. „Wir erwarten, dass die Bundesregierung, die Airbus sowohl im militärischen als auch zivilen Bereich massiv unterstützt, diese Zerschlagung verhindert.“

Jens Heitmann