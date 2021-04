Hannover

Die Gewerkschaft Verdi hat in der Tarifauseinandersetzung beim Technischen Überwachungsverein (TÜV) in neun Bundesländern zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen – auch in Niedersachsen. Wer in Hannover und vielen anderen Städten am kommenden Mittwoch, 21. April, einen Termin zur Führerscheinprüfung oder für die technische Fahrzeugabnahme hat, muss mit Beeinträchtigungen rechnen.

Mitarbeiter sollen zu Hause bleiben

Betroffen von dem Aufruf seien rund 7000 TÜV-Angestellte in nord- und ostdeutschen Bundesländern sowie Hessen, teilte Verdi am Freitag mit. Das Format nennt sich stay@home-Streik: Die Beschäftigten sollen von null Uhr bis 24 Uhr zu Hause bleiben, um Corona-Infektionen zu vermeiden.

„Mehr Geld oder mehr Freizeit“

Der Tarifkonflikt läuft seit mehreren Monaten und steht vor der fünften Verhandlungsrunde. Die Arbeitgeber haben ein Lohnplus von 2 Prozent für das laufende Jahr und 2,5 Prozent für das kommende Jahr geboten. „Das reicht bei Weitem nicht aus. Für die Beschäftigten, die sich unter anderem um die Sicherheitsprüfung von Atemschutzmasken kümmern und Führerscheinprüfungen trotz Ansteckungsgefahr durchführen, ist das das Gegenteil von wertschätzend“, sagte Lars Kalkbrenner, Sekretär beim Verdi-Landesbezirk Niedersachsen-Bremen. Die Gewerkschaft fordert 7 Prozent mehr Lohn und dabei mindestens 300 Euro monatlich für Mitarbeiter in niedrigen Gehaltsgruppen. Außerdem sollen TÜV-Beschäftigte die Wahlmöglichkeit zwischen Geld und Freizeitausgleich haben.

Von Bernd Haase