Die niedersächsische Förderbank will rund 130 000 Unternehmer anschreiben, die im vergangenen Jahr wegen der Corona-Krise finanzielle Unterstützung vom Staat bekommen haben. Sie fordert Angaben zu Umsätzen und Kosten – um herauszufinden, ob Firmen gegebenenfalls Geld zurückzahlen müssen.

N-Bank in Hannover: Das Förderinstitut hat in der Corona-Krise viele Unternehmen unterstützt. Nun will es herausfinden, ob Firmen zu viel Geld bekommen haben. Quelle: Moritz Frankenberg/dpa