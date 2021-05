So macht sich Hannover auf den Weg zum schnelleren Kohleausstieg

Hannover

Stadt und Stadtwerke machen mehr Dampf beim Kohleausstieg: Der Meiler Stöcken soll schneller vom Netz, möglichst in Teilen 2024 und schon 2026 komplett. Gleichzeitig pumpen die Kommune und ihr Tochterunternehmen 35 Millionen Euro in ein Programm, das den Kohlendioxidausstoß mithilfe der Bürger senken soll. Fragen und Antworten.

Was plante Enercity bisher?

Der erste Block in Stöcken sollte 2025, der zweite 2030 vom Netz. Schneller geht es nicht, war die Argumentation. Das Problem dabei ist nicht der Strom, sondern die Wärme. Um Bürger und Wirtschaft zu versorgen, muss Enercity zehn bis 14 Ersatzanlagen dezentral im Stadtgebiet aufstellen – Altholzverbrennung oder Großwärmepumpen an Flüssen beispielsweise. Das sei vor 2030 nicht zu schaffen.

Warum das Bürgerbegehren?

Den Initiatoren von „hannover erneuerbar“, darunter die Fridays-for-Future-Bewegung, Umwelt- und Klimagruppen sowie Unterstützer wie die IG Metall, geht das nicht schnell genug. Mit einem Bürgerbegehren können sie erreichen, dass die Hannoveranerinnen und Hannoveraner im September direkt über Stöcken abstimmen. Dafür brauchen sie 20.000 Unterschriften. Wie viel davon zusammen sind, ist unklar. „Es sind Tausende, aber wir können es wegen der schwierigen Organisation bedingt durch Corona nicht genau sagen“, erklärt Johanna Gefäller von „hannover erneuerbar“.

Was hat das Begehren bewirkt?

Oberbürgermeister Belit Onay hat einen Runden Tisch zusammengetrommelt, an dem die Beteiligten auf Augenhöhe verhandelt haben. „Die Gespräche waren hart, aber ergebnisorientiert“, sagt Susanna Zapreva, Vorstandsvorsitzende von Enercity. So ist der Kompromiss entstanden.

Geht es dadurch in Stöcken wirklich schneller?

Nicht automatisch. Im Einigungspapier ist davon die Rede, dass Enercity bereit ist, „nachprüfbar so früh wie möglich das Kraftwerk stillzulegen – angestrebt wird 2026.“ Das hatte „hannover erneuerbar“ gefordert. „Ob es klappt, hängt davon ab, wie schnell wir Standorte finden und ob wir Genehmigungsverfahren beschleunigen können“, sagt Zapreva. Enercity will sich sputen. Entscheidend wird auch sein, ob und wenn wie stark Bürger und Bürgerinnen Widerstand leisten, wenn ihnen eines der Ersatzkraftwerke vor die Tür gesetzt wird.

Wofür fließen die Millionen?

Das 35-Millionen-Euro-Programm, das sich Stadt und Stadtwerke teilen, hat drei Punkte: Der Ersatz von alten Ölheizungen soll ebenso gefördert werden wie die Energieeffizienz von Heizungsanlagen. Drittens will die Stadt Anschluss an die Fernwärme bei Neubauten oder bei zu erneuernden Bestandsanlagen in dicht bebauten Quartieren vorschreiben.

Muss ich jetzt meine Ölheizung ausbauen?

Wenn sie den gesetzlichen Anforderungen genügt, besteht kein Zwang. Das Programm schafft ebenso wie bei der Heizungsmodernisierung finanzielle Motivation.

Was bringt das Ganze?

Vom Millionenprogramm und vom Abschalten des ersten der beiden Blöcke in Stöcken 2024 erwarten sich die Partner des Kompromisses 800.000 Tonnen weniger Kohlendioxid bis zum Jahr 2035. Zum Vergleich: Der Meiler stieß zuletzt eine Million Tonnen im Jahr aus.

Kontrolliert das jemand?

Stichwort nachprüfbar: „Wir werden einen Beirat einberufen, um für alle Beteiligten Transparenz über die Umsetzung vereinbarter Maßnahmen zu schaffen“, kündigt Oberbürgermeister Belit Onay an. Vertreten sein sollen Teilnehmerinnen und Teilnehmer von „hannover erneuerbar“, der Stadtverwaltung und von Enercity. Gesichert dürfte sein, dass die Politik ebenfalls den Finger hebt.

Wie geht es weiter?

„Wir können jetzt in Hannover eine breite Basis für den Klimaschutz schmieden“, sagt Johanna Gefäller. Voraussetzung ist, dass die Ratspolitik mitzieht. Onay will das Kompromisspapier Anfang Juni zunächst dem Umweltausschuss vorlegen und es dann noch vor der Sommerpause durch die Gremien bringen; am Ende stünde ein rechtsverbindlicher Beschluss durch den Rat. Bis dieser vorliegt, will „hannover erneuerbar“ weiter Unterschriften sammeln.

Wie ist das einzuordnen?

Laut Onay nicht hoch genug: „Wir schwafeln nicht, wir machen.“ Hannover sei die erste deutsche Großstadt, die in dieser Form vorangeht. Das bestätigt Jens Clausen vom Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit, der den Runden Tisch wissenschaftlich beraten hat.

Von Bernd Haase