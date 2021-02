Hannover

Die Deutsche Messe will ihr Gelände für den neuen Mobilfunkstandard 5G ausrüsten. In enger Partnerschaft mit der Deutschen Telekom soll noch in diesem Jahr ein eigenes Netzwerk entstehen, das einen deutlich schnelleren Austausch von Daten möglich macht. „Wir werden damit vom reinen Messeveranstalter zum Betreiber eines Geländes für Test- und Demonstrationszwecke in hoch technologisierten Umgebungen“, sagte Vorstandschef Jochen Köckler am Dienstag in Hannover. „Wir entwickeln uns damit zu einem multifunktionalen Innovationscampus.“

Die schnelle Datenkommunikation mittels 5G gilt als zentraler Hebel für eine immer stärkere Automatisierung und effizientere Produktionsprozesse. Der neue Mobilfunkstandard soll unter anderem fahrerlose Transportsysteme und kabellos vernetzte Maschinenparks ermöglichen. „Mit dem Highspeed-5G-Campusnetz liefern wir hier in Hannover einen gläsernen Betriebsraum für die Industrie“, sagte Telekom-Chef Tim Höttges.

Niedersachsen fördert den Netzaufbau

Obwohl die Deutsche Messe in der Corona-Krise tief in die roten Zahlen gerutscht ist und nur durch einen Notkredit von 122 Millionen Euro die Insolvenz abwenden konnte, wurden die Investitionen für das 5G-Netz in Höhe von insgesamt 10 Millionen Euro weder vom Management noch von den Anteilseignern – Stadt Hannover und Land Niedersachsen – infrage gestellt. „Wir haben jetzt die Chance, den strukturbedingten Wandel und die damit verbundene beschleunigte Digitalisierung mitzugestalten“, sagte der niedersächsische Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). Sein Ministerium fördert den 5G-Ausbau mit 2,8 Millionen Euro.

Das Unternehmen erhofft sich von dem Campusnetz auch neue Geschäfte und Einnahmequellen unabhängig von der Entwicklung des Messemarktes. Bisherige und neue Kunden könnten das Messegelände künftig ganzjährig für Ausstellungen, Veranstaltungen und als Testzentrum nutzen, hieß es. Im ersten Schritt stattet die Deutsche Telekom fünf Hallen sowie das gesamte Freigelände einschließlich angrenzender Parkplätze mit 5G aus. Im Anschluss werde die Telekom alle 30 Hallen und Gebäude des Messegeländes mit dem neuen Standard versorgen, von dem künftig auch Messebesucher profitieren sollen.

Siemens steht als erster Nutzer bereit

Als erster Partner aus der Industrie will Siemens die Möglichkeiten nutzen. Der Konzern ist seit Jahren einer der wichtigsten Aussteller bei der Hannover Messe und plant in einer Halle den Aufbau einer privaten 5G-Netzwerktechnik mit Fokus auf deren Einsatz in der Produktion. „Neue Netzwerktechnologien sind seit jeher ein wichtiger Treiber für Innovationen“, sagte Vorstandsmitglied Cedrik Neike. Der Einsatz des 5G-Mobilfunkstandards ebne den Weg für richtungsweisende Anwendungen – etwa für mobile Roboter in der Fertigung oder autonome Fahrzeuge in der Logistik.

Von Jens Heitmann