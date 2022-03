Hannover

Als Reaktion auf die Sanktionen der Europäischen Union zieht sich der russische Tui-Großaktionär Alexej Mordaschow aus dem Aufsichtsrat des Reisekonzerns zurück. Weil er nicht mehr über seine Aktien verfügen könne, habe der Unternehmer formell die Niederlegung seines Mandats erklärt, teilte die Tui am Mittwoch mit. Der Aufsichtsrat werde zu gegebener Zeit über die Nachfolge entscheiden, sagte ein Konzernsprecher.

Die EU-Kommission hatte am Montag Sanktionen gegen mehrere russische Oligarchen verhängt, die dem Staatschef Wladimir Putin nahestehen. Dadurch werden die Vermögenswerte der Unternehmer in der Europäischen Union eingefroren und die Reisefreiheit dieser Personen eingeschränkt. Mordaschow ist Mehrheitseigentümer des Stahl- und Industriekonzerns Severgroup und hält 34 Prozent der Tui-Anteile. Er gehörte dem Kontrollgremium des Touristikunternehmens seit 2016 an. Seine Beteiligung steuert er über eine Holding auf Zypern.

Weitere Kapitalerhöhungen bei der Tui möglich?

Wie Mordaschow seinen Einfluss auf die Tui wahren will, ist unklar. Bisher wurden seiner Holding zwei Aufsichtsratsmandate bei dem Reisekonzern zugerechnet. Den anderen Platz nimmt Wladimir Lukin ein, der als enger Vertrauter Mordaschows gilt. Formell wird der Jurist Lukin aber als unabhängiges Mitglied im Tui-Kontrollgremium geführt.

„Die EU-Sanktionen betreffen Herrn Mordaschow als Person – nicht die Tui AG, an der er als Aktionär beteiligt ist“, erklärte der Konzern. Insofern hätten die Sanktionen keine direkte Auswirkung auf das Unternehmen. „Das operative Geschäft der Tui AG wird wie bei jeder deutschen Aktiengesellschaft vom Vorstand geführt“. Die Hauptversammlung hat zuletzt jedoch umfangreiche Kapitalmaßnahmen genehmigt, um die hohe Verschuldung des Reisekonzerns zu verringern. Ohne eine aktive Unterstützung Mordaschows seien weitere Erhöhungen des Kapitals kaum vorstellbar, verlautete aus Tui-Kreisen.

Von Jens Heitmann