Hannover

Jugendliche bekommen die Folgen der Corona-Krise sowohl auf dem Arbeits- als auch auf dem Ausbildungsmarkt zu spüren. „Das liegt zum einen an der wirtschaftlichen Lage, aber auch daran, dass unsere Beratungs- und Kontaktmöglichkeiten derzeit eingeschränkt sind“, erklärte Gabriele Haferlach, Koordinatorin der Jugendberufsagentur (JBA), vor Politikern der Regionsversammlung.

Arbeitslosigkeit dauert oft länger

Laut Statistik waren Ende September 5469 Frauen und Männer unter 25 Jahren in der Region Hannover arbeitslos gemeldet. Dies waren 38,1 Prozent mehr als vor einem Jahr. Mehr als 4200 der Betroffenen haben keinen Berufsabschluss. Gestiegen ist auch die Dauer der Arbeitslosigkeit. Im September 2019 waren es noch durchschnittlich 147,7 Wochen gewesen – nun sind es 171,3 Wochen.

Auf dem Ausbildungsmarkt liegt das Angebot mit 7168 Lehrstellen in etwa auf Vorjahresniveau. Demgegenüber ist die Zahl der Bewerber unter anderem wegen des fehlenden Abiturjahrgangs an den Gymnasien um rund 1000 auf 7105 zurückgegangen. Obwohl sich Angebot und Nachfrage in etwa die Waage halten, sind noch mehr als 630 Jugendliche auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. „Die angebotenen Stellen passen nicht immer mit den Wünschen und Fähigkeiten der Bewerber zusammen“, sagte Haferlach.

In der Region gibt es mit Hannover und Garbsen zwei feste Standorte für die Jugendberufsagenturen; mit Neustadt soll Ende 2022 ein dritter hinzukommen. Der Rest des Gebiets wird durch sogenannte virtuelle JBA abgedeckt. Die von Arbeitsagentur, Jobcenter, Region und Stadt Hannover getragenen Einrichtungen sollen Jugendliche und ihre Eltern zielgerichtet beraten, sie in passende Angebote vermitteln und mit den Schulen zusammenarbeiten.

Es fehlt an persönlichen Kontakten

Genau daran hapert es aber derzeit wegen der Corona-Pandemie. „Persönliche Kontakte sind kaum möglich. Digitale Angebote werden aber nicht von allen angenommen“, sagte Haferlach. Ulf-Birger Franz, Bildungsdezernent der Region, sieht dies ähnlich: Berufsberater oder Ausbildungslotsen dürften derzeit nur in die Schulen, die das erlauben und entsprechende hygienetechnische Voraussetzungen schaffen. „Berufsorientierung erfordert aber unbedingt Präsenz“, betonte er.

Von Bernd Haase